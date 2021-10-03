樓價UPDATES：普遍業主未見大幅減價

樓市氣氛觀望，業主未有提供太大議價空間，長沙灣昇悅居兩房單位，微減3萬元即以935萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城慧華閣中層B室，實用面積約344方呎，一房間隔，原叫價708萬元，現以690萬元獲承接，減價18萬元或約2.5%，呎價約20,058元。原業主於2012年9月以約445萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約245萬元。

●天后栢景臺1座中層G室，實用面積約949方呎，三房間隔，獲區外換樓客以2,635萬元承接，呎價約27,766元。原業主早於1989年6月以169萬元購入上址投資，持貨32年帳面獲利2,466萬元，升值逾14倍。

●北角半山富麗園A座中層3室，實用面積約681方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,260萬元承接，呎價約18,502元。原業主於2009年3月以440萬元購入單位，持貨12年帳面獲利820萬元，升值近1.9倍。

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九龍區

●牛頭角凱德大廈A座中層A6室，實用面積約587方呎，兩房間隔，開價660萬元，議價後以638萬元成交，呎價約10,869元。原業主於2014年6月以430萬元買入單位，持貨7年帳面獲利208萬元。

●長沙灣昇悅居7座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，原叫價938萬元，微減至935萬元售出，呎價約19,004元。據了解，原業主於2004年1月斥資約193萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利約742萬元，升值逾3.8倍。

●奧運站維港灣2座低層A室，實用面積約647方呎，三房連套房間隔，放租1個月後獲區內客接洽，議價後減租1,000元，以月租2.7萬元租出，呎租約41.7元。

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新界區

●馬鞍山中心1座中層D室，實用面積約634方呎，三房連套房間隔，近日以930萬元沽出，呎價約14,669元。原業主於2008年4月以約350萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利約580萬元，物業升值約1.7倍。

●沙田帝堡城2座低層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤1個月減價31萬元，獲買家848萬元承接，呎價約15,503元。原業主於2009年5月購入單位，當時作價275萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利573萬元，單位升值2.1倍。

●東涌藍天海岸1座中低層C室，實用面積約911方呎，三房連套房間隔，外望內園景，以1,250萬元沽出，呎價約13,721元。屋苑現時約有150個單位放售，入場價由640萬元起。

●西貢清水灣五塊田村雙號屋上複式戶，建築面積約1,400方呎，3房連雙套房間隔，天台面積約700方呎，原叫價1,480萬元，減價130萬元，以1,350萬元成交，呎價約9,643元。

●將軍澳公屋景林邨景榕樓低層17室，實用面積約208方呎，開放式間隔，去年9月放盤，累減32萬元或18%，最終獲區外白居二買家，以未補價第二市場148萬元承接，呎價約7,115元。

●元朗YOHO MIDTOWN第8座低層F室，實用面積約693方呎，三房連套房間隔，早前叫價約1,100萬元放售，議價後以1,080萬元成交，呎價約15,584元。

●屯門時代廣場E座中層7室，實用面積約272方呎，一房間隔，減價15萬元，獲區內首置以465萬元即睇即買，呎價約17,096元。

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