9月錄逾28宗二手樓損手　港島樓4年帳蝕近千萬元

二手交投放緩，樓價亦由高位回落，部分心急業主趁市況逆轉前加快出貨套現，不少更願意「蝕本」離場。綜合市場資料，二手市場在9月份錄至少28宗帳面貶值的轉讓成交，期內蒸發樓價金額近6,000萬元。而除新樓及新界洋房外，蝕讓潮已有蔓延至荔枝角美孚新邨及荃灣中心等傳統大型屋苑的迹象。

資料顯示，8月份二手市場亦錄至少23宗貶值成交，9月同類成交個案再增加，並已連升兩個月。期內新界洋房佔至少6宗，包括有天巒洋房售6,000萬元，原業主持貨已達約11年，物業帳面仍跌價約1,088萬元，為上月貶值金額最大的成交。其餘損手沽出的分層單位，以北角維港頌蝕幅最顯著，其中7座一個大單位，以5,100萬元轉手，約4年間帳面貶值逾990萬元。

而上月整體蝕讓買賣中，有約11宗為2018年購入，屬持貨僅約3年的轉手個案，佔比例近四成，反映短期出貨個案有上升的趨勢。其中大埔嵐山開放式納米單位，過往樓價最高曾逾「4球」，由於入場門檻較低，故受投資者追捧，但近期該盤一個同類單位，實用面積約196方呎，僅售350萬元，原業主持貨只約3年，單位跌價約5萬元。

美孚高層減50萬售

此外，大型屋苑也現「出血」個案。其中為九龍指標屋苑的荔枝角美孚新邨，項目5期蘭秀道8號高層戶，望優質園景，減價逾50萬元後，以915萬元轉手，以單位實用面積約591方呎計，呎價逾1.54萬元，但較2018年購入價帳面仍低約20萬元。

至於新界上車盤荃灣中心，都有業主因急於換樓平賣物業。屋苑15座一個低層戶，實用面積約329方呎，於2018年以489萬元購入，剛以470萬元售出，3年貶值約19萬元。

踏入10月份，市場繼續出現蝕讓個案，其中，將軍澳新寶城也罕錄損手成交。美聯黃少明指出，該屋苑3座高層H室，實用面積約643方呎，三房連套房間隔，7月份放盤叫價約1,150萬元，累減約130萬元或約11.3%，以約1,020萬元易手，呎價約15,863元。據了解，原業主於2018年8月以約1,155萬元買入單位，現轉售帳面虧蝕約135萬元，單位貶值約11.7%。