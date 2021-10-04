東方日報B1：「兩電一煤」早簽長約　港人有望安度能源危機

綜合內地券商分析，目前煤炭和天然氣的行情仍頗受看好，內地限電風波更引起國際高度關注。不過，對港人「荷包」潛在影響較大者應該是天然氣，它不僅涉及煮食和沐浴所需的煤氣，還是本港約一半電力供應的燃料，跟內地仍有六成多電力來自燒煤的結構很不同。

中電曾多次強調，燃料成本才是電費最大影響因素。立法會去年11月的文件顯示，中電2022年及2023年的平均淨電價預測分別升至每度1.365元及1.393元，港燈的分別升至1.446元及1.519元；其中，燃料條款收費部分，中電未來兩年預測均為每度37.4仙，港燈的分別為29.8仙及36.2仙，原因是燃氣發電比例及成本高於煤電。

煤氣公司副常務董事暨執行董事黃維義接受本報訪問時表示，現時液化天然氣(LNG)價格非常昂貴，內地每噸報6,000多元人民幣，而去年同期大約2,000多元人民幣，按照各方預測，LNG價格今年餘下時間都會高企，原因包括專家預期今年冬天會較為寒冷，「一凍個個都搶定先」。

不過，即使公司內地業務難免要「硬食」燃氣來貨價上漲，黃維義表示，國際能源漲價對香港煤氣費的影響反而很有限。他解釋，港人所用的煤氣，成分約40%是石腦油，它確實會因油價反彈而上漲，之後亦會波動，但其餘約60%乃澳洲天然氣，它來自公司在2006年氣價很便宜時所簽訂的25年供貨合約，「10年後嘅天然氣價格無人知，但起碼而家比市價平，煤氣大部分成本到2031年都好穩定……現有技術天然氣成分佔比最高約70%。」

另外，據了解，煤氣公司本身就今年香港售氣量會比去年低約1.5%。黃維義亦稱，本港今年使用的天然氣不用額外採購。

電費方面，中電回覆本報查詢時強調，即使其與內地同業正面臨「煤炭供應緊張、市場價格持續走高的嚴峻挑戰」，本港供電服務沒有受內地限電安排影響，發電機組一直維持正常運作，並有穩定燃料供應。該企經營本港電力業務多年來一直奉行燃料種類和貨源多元化的原則，藉此保障能源供應及價格穩定，務求在符合環保要求的同時「以合理電價提供可靠電力服務」。

中電續指，本港去年發電燃料組合以天然氣和核電為主，比例分別為48%及36%，煤炭僅佔15%。天然氣來源主要為中海油在南中國海的氣田，以及中石油的「西氣東輸二線」，均以長期協議形式採購，以確保供應充足和穩定。煤電則使用從外地採購的低排放燃煤，已確保庫存量能應付發電需求，而從大亞灣核電站輸入的核電，既安全可靠，價格亦具競爭力。

港燈表示，不揣測國際能源市場走勢，但強調天然氣供應安排是長期合約，近期事件對港燈的營運「未有造成影響」；又表示過去多年來已經與能源供應商建立長期和互信的合作基礎，透過保持緊密聯繫去確保電力服務保持穩定。

談及本港以外業務，中電表示，國家已着手應對內地電力供給問題，包括增加資源供應、進一步優先保障發電及供熱用煤的運輸，正密切注視事態發展。澳洲方面，新南威爾士省大型煤電廠Mount Piper也是按長約買煤，其價格不與出口價掛鈎，燃料供應短期內不會受煤炭的高出口價影響。另一產能相若、可滿足全澳約8%電力需求的煤電廠雅洛恩，煤炭來自自家礦場，2028年中退役前都會有足夠燃料。

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