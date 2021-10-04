銀行缺人才！金管局阮國恒：3大範疇　供不應求

本港可能因為人才短缺而錯失金融科技、綠色金融及大灣區金融服務需求的良機。但同時，據粗略估計，香港大概有8,000至9,000名銀行從業員在未來2至4年需要作技能提升，才得以留在行業中。香港金融管理局副總裁阮國恒表示，當務之急需要從人才轉型和培訓新血兩方面着手，以推動本港銀行業的持續發展。

香港現時有20餘萬名金融從業員，銀行業佔約10萬名，當中一成的後勤及5%前線員工，其職位有機會被科技所取代。阮國恒表示，透過技能提升和再培訓，可助從業員維持競爭力，局方亦正與業界密切溝通，期望提供更大誘因，鼓勵從業員參與培訓。

綠色金融成為近期熱門話題，但人才培訓的進度遠未能追及。內地目標2030年前實現「碳達峰」，當中每年涉及數以萬億元人民幣的長期投資資金。早前有內地官員稱，在全部綠色投資中，撇除政府財政支持及企業自籌資金後，需依靠綠色債券等來籌措資金，每年大概要兩萬億元人民幣左右。以去年在港安排及發行的綠色債券和貸款總額為120億美元計，仍大有發展潛力。

該等「綠色投資」涉及到項目篩選、綠色認證、發債及定價等多個環節，如果香港銀行業界能分一杯羹，估計數額相當可觀。阮國恒稱，綠色金融概念相當新，有必要先訂出一套準則，方便機構根據該基準培訓人才。

金管增專業培訓課程

另外，金管局將於年底在銀行專業資歷架構中，推出「金融科技」新單元，為金融科技從業員提供具認證的專業培訓課程，並正研究制訂綠色金融的新單元，以作為銀行從業員的核心能力水平參考基準。

為防業界出現「塘水滾塘魚」狀況，金管局亦協助銀行在大學校園吸納新血。阮國恒笑言，本港學生甚至家長一般對銀行業有較刻板印象，局方和香港銀行學會與大學保持緊密聯繫，並將推出未來銀行銜接課程（B.E.S.T.課程），幫助大學生增進銀行業的實務知識。課程由香港銀行學會提供，包括為期3天的授課、活動和銀行工作體驗。