周樂樂：市場仍波動　重點關注能源投資機會

上周，國內股市在金融維穩及經濟維穩的預期下，A股與港股相對外圍市場表現強。滬深兩市縮量反彈，主要指數走勢分化，其中，上證50、創業板指、科創50指數與滬深300指數均上漲，上證指數、深成指與中小100指數則下跌。申万一級行業來看，7行業上升21行業下跌，升幅前三分別為食品飲料(+9.34%)、休閒服務(+7.05%)與農林牧漁(+4.21%)，跌幅前三位為鋼鐵(-14.06%)，有色金屬(-10.81%)與化工(-9.52%)。數據上看，市場風格出現切換，資金流入超跌消費板塊與受益於缺電的能源產業鏈，而流出因限產限電需要高度無法受益於漲價原材料震盪回吐的風險。

市場消息看，國內9月製造業PMI為49.6，自疫情以來首次跌入臨界點以下，顯示製造業景氣度繼續回落。其中，高耗能行業是主要拖累。而這一事實與當前「能耗雙控」等供給側約束有關。認為中國限產限電背後主要反映能源短缺與能源仍是過度依賴煤炭的問題。為了保障能源供應，國家要求煤炭大省保供煤炭與鼓勵進口煤炭，預計煤炭短缺的局面有望緩解。為了提高在煤價持續上漲的背景下火電廠發電的積極性，各省開始出台電價合理上漲的配套政策。認為國內可能重啟電力改革啟，改善「煤價市場化定價，而上網電價計劃定價」的局面，有利於電力製造業企業估值重估。

為了避免能源受資源屬性的制約，國家一定會繼續加快的綠色能源產業鏈建設，推動新能源汽車、風電、光伏、水電、核電、生物能等清潔能源發展，尤其關注新能源汽車、風電與光伏的中長期的投資機會。短期看，國內繼續限制高耗能與高污染的行業的用電，應盡量避開沒有自有電廠的高耗能與高污染企業。

另外，國內9月非製造業景氣度明顯回升，基本填上了8月份因為疫情影響砸出的「數據坑」，儘管國內疫情尚未完全緩解，但是相比8月份有所好轉。同時，國內監管層要求基金的配置要跟募資說明匹配，禁止基金風格飄移。預計在行業改善與監管要求的情況下，部分基金將撤出受益於漲價的熱門的原材料股，流向超跌的消費、醫療等板塊。筆者認為，現時可開始配置超跌的有漲價預期與底部放量的消費股等，避開價格漲幅過大的原材料股。

還有，孟晚舟能獲釋回國，增強了市場對中國在中美較量中的信心。原本市場預期中美關係有可能出現緩和，有利於國內半導體等科技行業恢復。但是美國貿易官員卻宣布中國沒有遵守第一階段的貿易協議，可能對中國加額外關稅。認為中美關係短期仍難以樂觀。美聯儲9月議息會議明確將啟動縮債，以及美國兩黨在債務上限問題上存分歧，導致海外股市大幅調整。認為仍需謹慎海外資金撤離A股引起的波動。

綜合來看，市場短期仍較為波動，關注結構性機會。策略上，重點關注能源板塊中長期的投資機會。同時，關注超跌的有漲價預期與底部放量的消費、醫療板塊，以及受益於成交量增加與北交所成立的券商板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂