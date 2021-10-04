道指期貨向好 紐油連升6周

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.95；港匯見7.7852；離岸人民幣(CNH)報6.4341；美元兌日圓處110.97；歐元企1.1607，英鎊報1.3569。金價報1,764.08美元。布油報79.21美元，紐油處75.83美元。比特幣報4.82萬美元。道指期貨升110點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指上周五(1日)收報34,326點，升482點或1.43%；標指收報4,357點，升49點或1.15%；納指收報14,566點，升118點或0.82%。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報24,389點，較港股上周四(9月30日)收市跌156點或0.64%。

●國際貨幣基金組織(IMF)指，雖然加密貨幣生態系統的快速增長帶來了好處，但加密資產的交易可能會導致一些經濟體出現資本流動不穩定。

●全球第二大虛擬貨幣交易所Coinbase上周五(1日)表示，黑客曾經在該平戶其中至少6,000個客戶帳號中偷取虛擬貨幣資產。

●歐洲央行執行委員會成員Isabel Schnabel表示，歐洲中央的貨幣政策工具組合已證明能在疫情危機中發揮成效，並稱該央行將在情況穩定時，調整其貨幣政策機制。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，支持聯儲局在11月開始減縮行動，強調該局持有多大的資產負債表規模將是一個關鍵的決定性問題；並預期明年有望加息。

●紐約11月期油上周五收報每桶75.88美元，升85美仙或1.13%，全周計累升約2.6%，連升6周；布蘭特12月期油收報每桶79.28美元，升97美仙或1.24%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,758.4美元，升約0.1%，全周累升0.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,027點，跌59點或0.84%；法國CAC指數收報6,517點，跌2點或0.04%；德國DAX指數收報15,156點，跌104點或0.68%。

●美國前財長薩默斯表示，投資者可能正在意識到美國經濟過熱風險，以及聯儲局更快撤回刺激性貨幣政策的可能性。

●評級機構惠譽表示，如果因國會未能提高聯邦債務上限而導致財政部付款延遲或違約，美國「AAA」評級可能不保，包括國債以外的其他證券評級也可能受到威脅。

●美國證券交易委員會(SEC)正制定去年12月通過《外國公司問責法案》的執法細節及其相關規則。

●香港二手物業市場在9月份錄至少28宗帳面貶值的轉讓成交，期內蒸發樓價金額近6,000萬港元。