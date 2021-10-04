石醴泉：Intel跌落神壇關管理層事

打工仔最怕跟錯老闆，軟弱無力的老闆自不能令生意更進一步，幫下屬工資向上提升。但如果老闆自信心過於爆棚，聽不進下屬的意見，對公司來說也是弊多於利。

投資者跟打工仔一樣，選股時不單要選對行業，揀選合適的領導者同樣重要。當然若整個行業都經營困難，就算有好的領導人，結果都可能事倍功半。例如環球銀行業，自2008年金融風暴後，不單監管大幅收緊，超低利率也影響了銀行獲利能力，好的老闆也只能把痛苦減輕。

在科技界裏，好壞老闆的差別更加明顯，因科技發展一日千里，幾個小錯誤累積後，便會和競爭對手拉開差距。最明顯的例子莫過於英特爾的Brian Krzanich(簡稱BK)。

在高科技領域，大公司有其優點，公司盈利愈多，愈有資源做科研，開發新產品和技術，從而保持其領先優勢，令後繼者難以追上來。這就解釋了為何英特爾在過去很長一段時間都手執半導體行業牛耳，為半導體行內最大市值的公司。然而，最大市值半導體公司這名銜卻在前年和去年分別被台積電和英偉達追過，問題是英特爾是如何由強轉弱的？投資者又要如何引以為鑑？

有人將英特爾的弱勢歸咎於它的IDM商業模式，IDM全寫為Integrated Device Manufacturer，代表在一間公司內同時包含半導體設計和製造，這和台積電只負責製造，其客戶負責設計的外判分工模式不同。但這或許並不是根本原因，因為只在數年前，英特爾的規模和製造技術還領先於台積電，如果是商業模式問題，英特爾應早就輸掉了比賽。

問題或許出自於其老闆。半導體製造難度在於每個步驟都要維持高「良率」，先進製程隨時有數百個步驟，就算每個步驟的良率都有99.9%，數百個步驟後，完成品良率也可能只有50%，絕對不合格。要每個步驟達至99.99%良率才算勉強合格。但在高端晶片中，晶體距離之間可能只有數納米，為人類頭髮寬度的一萬分之一，讀者可以試想，要在每個超高精度的步驟都維持高良率，難度絕對超乎想像。

要達到如此高良率一定要整間公司通力合作配合，一有問題，公司便要配合資源立即解決。但根據一些英特爾前員工引述，其老闆BK屬於獨行獨斷、自信心爆棚類型，除了不喜歡和員工溝通，更常常公開奚落員工。雖然有員工一早已發出警告，英特爾10納米技術可能出現問題，但BK卻言不入耳，錯失解決問題的好時機。員工覺得不被重視，也令到英特爾流失了不少人才。最終，BK在2018年被迫辭職，其位置由英特爾財務長Bob Swan取而代之。

公司更換大老闆，可能是業績的拐點，例如微軟在Steve Ballmer領導下，股價橫行多年，但在2014年頭，換入了Satya Nadella後，股價到現在卻升了7倍有多。英特爾在今年初，也重邀老臣子Pat Gelsinger回巢擔任執行長，他曾在公司工作30年，明白前英特爾成功的一套，但他能否能令英特爾重拾光輝，投資者還要拭目以待。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上觀點並非投資建議)