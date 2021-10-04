10月多事之秋　超級股災殺到？

眨眼又踏入10月，正值「多事之秋」，唔少股民都在擔心全球經濟風險會喺呢個月集中爆發，來一次「似模似樣」的股災。畢竟如今經濟面真係差，就連全球「強人」中國的經濟都開始唔對路，防疫、監管風暴、內房企債務危機、限電令，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，經濟數據已現疲態。這些年全球最大買家身處逆境，歐、美以致亞太區市場都會受到不同程度的影響。時值美國貨幣政策正處鬆轉緊之際，這個情景勢令市場和政策協調變得更加複雜化，稍有差遲隨時引爆超級資產泡沫，換來不亞於去年3月爆疫的極端金融動盪！

市場有個說法，乃今次係內地刻意喺下半年，尤其是末季來臨，作出一連串整改和限電令等措施，將通脹壓力傳導至美國，務求要美股「仆直」，美國貨幣政策大亂，就會想起「中國」的好，重返談判桌傾合作。但當然，呢個只係假設，冇證冇據，且即使成立，中國的代價亦不菲，整體經濟降速，人民幣受壓，企業年關比去年更難過！

回說股市，恒指9月破位而下，好彩的，末季波幅介乎23,800至26,800點區域；不幸遇上全球大冧市，則有機會進一步下探去年低位21,139點。當然，10月股市都唔係毫無亮點。大灣區跨境理財通有機會在10月開通，新一浪中概股回流潮亦有望熱身，中國人民銀行或再降準甚至減息。關鍵是美股調整有序，則已先行擠水分的港股，表現又未必會太貼地。但當然，若美股狂瀉，全球金融動盪下，作為國際金融中心的港股亦避無可避，故股民末季要做定兩手準備，呢個唔係瞓身入市的時候！

美股依然是最令人擔心的市場。道指如今已失去自去年3月低位延伸的上升通道支持位，迎面而來的調整，一、兩成幾乎是「最低消費」，首個目標就先睇三萬點關。

至於內地股市，滬綜指仍處於今年以來的上落通道，若以第三季的情況來看，估值似乎並未反映經濟轉差的情況，調整壓力存在，但始終A股市場尚未完全對外開放，難用市場角度分析，故亦要有心理準備，中、港兩地股市的走向差距可能會擴闊，股民要自已計自己數，別對號入座。

整體上，展望第四季，全球股市動盪難安，盡量減少注碼為宜，惟可耐心觀察人民幣走勢，若然現較大幅度貶值，中長線可伺機入市，畢竟去美元化這個大潮流是改不了，內地經濟趟能安渡這一難關，未來數年人民幣資產有望成為吸金池。

東網產經專欄作者 帥哥