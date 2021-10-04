潘梓生：美債息飆升或不利銀價

之前提及美國聯儲局的政策已明朗化，美元應該轉強，並指出若美匯指數成功突破93.5，升勢將轉急。上周受惠於英鎊及歐元急跌，帶動美元大幅上升。

除了是央行政策明朗化令美元受支持外，債息飆升同樣是另一支持美元上升的因素。美國10年期國債孳息率上周突破1.37厘的重要阻力後大幅急升，一度突破1.55厘，反映市場正在消化聯儲局鷹派等言論。對債息敏感的科技股及貴金屬價格近期同告急跌。

白銀價格走勢更為惡劣，銀價在去年8月一度逼近每安士30美元後，持續於22至30美元之間大範圍整固，雖然商品走勢仍然非常強勁，但白銀價格卻無法守穩整固區間，並一直回試22美元的支持位，走勢十分不理想。近日美元、債息同呈突破，貴金屬價格對此等因素十分敏感，白銀價格更向下突破超過一年的區間。

現時白銀價格明顯已失守長達一年的雙頂，走勢兇險，下方支持位置亦不強。聯儲局主席鮑威爾已表明通脹並非暫時，加上就業情況理想，相信美元將繼續受惠收緊貨幣政策。隨着美元及債息升勢均已確立，配合白銀技術走勢極為惡劣，白銀價格可能需要下試20美元才稍見支持。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生