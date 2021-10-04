陳政深：港股末季不明朗因素仍多

根據過往經驗，美國的債務上限問題最終總可解決，美債以及美股相信只是借勢回吐；當然，目前仍非出手撈底的時候，因為美股已累積不小升幅，回吐亦會相對較深，更何況美國聯儲局很大機會在11月啟動減少買債。

儘管聯儲局減少買債以至明年或後年開始加息，對經濟的實質影響有限；退一步看，更加是經濟回穩的信號，加上聯儲局主席鮑威爾目前仍嘗試釋出「通脹只是暫時性」的訊息，以為其偏寬鬆的貨幣政策護航，美國的貨幣政策並非重大負面因素，惟第四季上旬仍難免對大市造成困擾。

內地面對的挑戰反而更大，恒大以至整個內房行業的資金鏈問題，在第四季應會持續發酵，其所引發的憂慮很大機會蔓延至其他行業。另外，近日內地多個省市因煤炭供應斷層，以及減排等因素，令電力供應受限。隨着冬季來臨，相信各級政府會傾向優先分配電存予居民，如此一來，製造業肯定面對負面影響，令貨品的交付受制，甚至影響航運、零售等其他環節。

豐盛服務在2016年首次派息以來，派息額一直增長，而派息比率亦都維持在40%以上。在目前市況之下，業務透明度高、前景及派息穩定的股份具一定吸引力，該股於6元水平具長線收集價值。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)