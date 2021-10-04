【稅稅有金招】「綠信封」殺到埋身 稅貸前哨戰一觸即發

一年一度的艱苦「稅月」就快殺到，各家銀行的稅務貸款前哨戰原來已經悄悄打響。今年更加有虛擬銀行加入戰團，勢搶低息口！先望一望哪一間銀行貸款最吸引！

傳統銀行方面，以星展銀行(DBS)推出的稅季貸款最可觀，實際年利率低至1.33厘，貸款額高達月薪20倍或200萬元(低者為準)，彈性還款期12至24個月，申請人最低年薪須為8萬元。如果以去年的稅貸息口作對比，星展的實際年利率幾乎可以說是低絕全城。

早已搶閘推稅季貸款的建設銀行(亞洲)，以借35萬元或以上，還款期12個月計，實際年利率低至2.01厘，每月平息低至0.09厘，而且無須提交税單、手續費全免，優惠至年尾。不過要注意，優惠利率只適用於環聯信貸風險評級最新記錄為AA至CC級別的借款人。另外，建行(亞洲)信用卡亦有推出「稅季分期計劃」。

而花旗銀行雖然未推出稅貸，不過其「特快現金」貸款實際年利率低至1.78厘，已經「追貼」普遍稅貸息率，而且或可享高達4,000元現金券。

至於2020年的「低息王」之一的富邦銀行尚未有動靜，而去年實際年利率低至1.28厘，未知道今年會否再下一城。

另一邊廂，虛擬銀行為開拓新戰線，可以說是「搏到盡」。首先見到虛擬銀行眾安(ZA Bank)已經推出稅貸優惠，成功提取20萬港元或以上，還款期6至36個月的稅貸，實際年利率一口價1.75厘。而且全程網上辦理，全天候審批，貸款額可達100萬元。如果是全新客戶，更可享400元現金獎賞。

另一家虛銀匯立銀行(WeLab Bank)未見有「期間限定」的稅貸，不過其「GoFlexi」私人貸款存款息同貸款息率掛鈎，實際年利率可低至1.68厘。而還款期以每3個月計，最短為6個月，可長達60個月。新舊客成功提取貸款，都有機會獲現金回贈。

*實際貸款息率受條款及細則約束，以各銀行最新公布為準。實際還款額及利率視乎信貸評分及銀行批核情況。