【產經直播】新能源車股最新部署攻略！
2021年10月04日 10:10
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部分車企近日公布最新銷售數據，比亞迪9月汽車銷量按年增長近九成，其中新能源汽車銷量按年升2.6倍。至於內地三大造車新勢力中，小鵬汽車(09868)及蔚來的9月汽車交付量亦創紀錄突破1萬輛。哪一隻可率先重整旗鼓「踩油上」？
新能源車市場似乎愈做愈大，成分股全面涵蓋電動車產業鏈的GX中國電動車ETF(02845)係咪不容錯過？想以槓桿部署炒波幅上落又可以點做？
另外，吉利汽車(00175)「踩過界」，集團創辦人兼主席李書福進軍手機領域，對其智能汽車業務發展幫助有幾大？
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