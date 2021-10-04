【產經直播】新能源車股最新部署攻略！

2021年10月04日 10:10
  • 東網電視
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    受汽車晶片短缺等因素拖累，汽車行業相關股上月普遍大幅調整，比亞迪(01211)累跌逾7%，吉利汽車(00175)以及鋰電池股贛鋒鋰業(01772)更瀉逾兩成。踏入10月，應唔應該候低吸納？
    部分車企近日公布最新銷售數據，比亞迪9月汽車銷量按年增長近九成，其中新能源汽車銷量按年升2.6倍。至於內地三大造車新勢力中，小鵬汽車(09868)及蔚來的9月汽車交付量亦創紀錄突破1萬輛。哪一隻可率先重整旗鼓「踩油上」？
    新能源車市場似乎愈做愈大，成分股全面涵蓋電動車產業鏈的GX中國電動車ETF(02845)係咪不容錯過？想以槓桿部署炒波幅上落又可以點做？
    另外，吉利汽車(00175)「踩過界」，集團創辦人兼主席李書福進軍手機領域，對其智能汽車業務發展幫助有幾大？
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