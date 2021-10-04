中美貿戰重燃！傳戴琪將宣布中國未遵守首階段貿協

美國傳媒引述消息報道，美國貿易代表戴琪周一(4日)將宣布，中國沒有遵守與前總統特朗普政府達成的中美首階段貿易協議，並可能會對中國開徵額外關稅應對。這意味中美貿易戰勢再響炮！

報道提及，根據當初中美首階段貿易協議內容，中國承諾從2020年1月1日至2021年12月31日兩年內，中國應確保在2017年基數之上，擴大自美採購和進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於2,000億美元(約1.56萬億港元)。

美媒形容戴琪的宣布會是拜登政府抗華最有力行動之一，美國彼得森國際經濟研究所估計，截至今年8月，中國只完成62%首階段協議目標。

據政治新聞網站Politico報道，戴琪9月30時在接受採訪時表示，她領導的美國貿易代表辦公室幾乎完成了拜登政府對中國貿易政策的審查，但沒有說明具體時間。

她談到，特朗普政府當時通過美國《1974年貿易法》的301調查採取的關稅措施，「起到了引起很多人注意的效果」。她指出，這包括美國公司、美國工人、美國的貿易夥伴，顯然還有中國。

她說，301關稅是創造有效政策的工具，是美國全力捍衞美國經濟、美國工人和美國企業以及農民的利益方面可以借鑑和利用的東西。她還對這些關稅造成的代價最終由美國消費者埋單的說法提出質疑，並指這是一個較許多人建議的分析更為複雜的計算。