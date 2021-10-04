同疫情有關？藍色起源爆離職潮　因公司要求員工...

亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)旗下太空探索公司藍色起源(Blue Origin)，正爆發員工離職潮，主因行政總裁(CEO)史密斯(Bob Smith)向員工施壓，要求他們重返辦公室上班。

外媒報道，藍色起源今年來員工離職率已突破20%，遠高於往年的8至9%。資料顯示，藍色起源員工人數有近4,000人，意味今年來離職人數已達數百人。公司發言人回應指，過去全年離職率從未超過12.7%。

報道又引述多名前員工指，疫情下史密斯強推全體員工在9月前重返辦公室，就算有多達數百名員工簽署了意見書，希望至少能採取混合上班模式，但史密斯仍不為所動，成為他們離職的導火線。

另一知情人士則表示，史密斯為了推動員工回辦公室工作，早在5月啟動「綠點」新冠疫苗接種聲明計劃，即在識別證貼上綠色貼紙，以示識別已接種疫苗人士；不過計劃卻毋須員工出示疫苗接種卡，或說明何時打疫苗，便可取得貼紙，惹來員工批評。

消息又透露，人才流失正拖慢藍色起源多項計劃的進度，而公司藍源欲補充人手，須時則要半年至1年。