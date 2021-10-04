【瑞通推介】恒指曾跌穿兩萬四　投資者撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月製造業活動增長快過預期，加上新冠肺炎藥物研發見突破，道指上周五(1日)收報34,326點，升482點或1.4%。恒指在假期前收報24,575點，跌87點或0.4%。周一(4日)早段最多跌近670點，下試至23,900點的支持力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四(9月30日)淨流出逾120萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,200萬元，反映資金傾向減倉觀望。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

近日持續進行回購的騰訊控股，在假期前微降0.8%收市，報461.4元，險守10天線。股份周一早段隨大市向下，惟跌幅較指數細，跌約1%，於460元之下徘徊，續守穩9月下旬的443元附近低位。消息面上，騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》預期快將推出。騰訊公布微信支付已與銀聯雲閃付應用正式實現線下條碼的互認互掃。另外，湖南省長沙市開福區人民法院上周頒令，禁止當地3間網絡科技公司旗下平台，提供《王者榮耀》遊戲帳號的出租相關服務，是內地相關禁令首例。約1,000萬元在上周四淨流入騰訊好倉，淡倉則有逾300萬元淨流出。

比亞迪股份9月新能源汽車銷量約7.1萬輛，按年增2.58倍。另外，比亞迪與子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備採購鋰電設備，交易金額預計不超過4.2億元人民幣。比亞迪上周四收升1.8%於243元，受制下移中的10天移動平均線阻力。周一早段曾升逾1%，一度重上247元，其後倒跌，於240元水平上落。上周四有逾350萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾370萬元淨流入。

友邦保險在假期前連彈兩日，上周四盤中曾漲近2.6%，高見91.35元，全日收報89.95元，升1%，20天線得而復失。美債孳息由近期高位稍為回落。另外，保險業監管局公布2020年香港保險業務統計數字，顯示去年一般保險業務的毛保費及淨保費分別為599億元及405億元，按年上升8%及7.3%。友邦周一早段高開後回軟，90元得而復失，曾下跌至87元之水平。上周四有約260萬元淨流出其好倉，淡倉則有約300萬元淨流入。

李寧由早前100元以上急速滑落，回調至83元附近尋獲支持並連日反彈，上周四收漲2.5%，報90.15元。周一早段先升逾2%，高位重上92.6元，逼近50天平均線(92.9元)，其後由即市高位回跌近7%，低見86元水平。上周四有近70萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

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