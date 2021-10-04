【高盛推介】小米逼近1年新低　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團於上周四(9月30日)跌約3%，周一(4日)早段繼續下跌。早上低開約1.6%後跌幅擴大，最低見20.5港元，為近1年低位。最新報20.65元，跌約3.3%，落後大市。

據小米報表披露，小米上周四於聯交所再回購460萬股，涉資約9,818萬元。而本年至今，小米共回購1.16億股。小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻透露，小米香港區業務今年第二季整體收入表現按季增長約30%。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於上周四獲資金轉向流入，當中認購證錄得約180萬元資金流入。牛證則錄得約120萬元資金流入，並集中在20.5至21元，及18至18.5元收回區域的遠牛。

淡倉方面，則見認沽證於上周三(9月29日)錄得約30萬元資金流入後，上周四獲資金轉向沽出。上周四流入熊證的資金集中在至23.5元以下收回價的產品。

小米購證27601，行使價22元，2022年2月4日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。

小米購證26730，行使價25.55元，2022年2月17日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。

小米購證25722，行使價25.55元，2022年2月18日到期，實際槓桿7.1倍，價外、低街貨。

小米牛證68266，收回價19元，行使價18.6元，換股比率50，槓桿比率9.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

小米牛證59869，收回價18元，行使價18.6元，換股比率50，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

小米沽證25514，行使價22元，2021年12月24日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。

小米熊證53616，收回價24元，行使價24.4元，換股比率50，槓桿比率5.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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