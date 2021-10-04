陳偉明：港股第四季受制利淡因素　小心假突破

好消息是恒大沽出盛京銀行，套現近百億元人民幣支付債項及利息，市場亦傳出個別國企準備收購恒大部分資產，恒大違約憂慮似獲紓緩。然而，筆者認為中國監管風暴及聯儲局收水預期這兩大因素仍然會繼續限制港股第四季升勢。

美國聯儲局今年11月開始收水基本上已成市場共識，在收水預期下，美債價回落、債息飆升，美匯指數升近一年高位。美元轉強減少資金流入中港股市的機會，而過往支撐美股長升長有的持續放水因素開始消失，債息上升又不利於估值偏高的美股，如果美股調整絕對會影響原本已缺乏利好消息的港股表現。因此，筆者多次強調不看好港股後市表現，強調港股是反覆向下格局。

技術上，期指短期阻力24,792點，繼續保持逢高造淡策略，Long Put 10月價外1,000點恒指期權。反覆向下格局代表跌破重要支持位後，容易出現向下假突破反彈，故即使期指未來跌穿前低位23,770點，穩陣起見避免向下追突破做淡。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明