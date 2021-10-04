【高盛推介】醫藥板塊急挫 輪證點揀？
2021年10月04日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國默克公司上周表示，與另一企業聯合研發的新冠病毒口服藥物Molnupiravir，有效將確診者入院或死亡風險減低一半，並表示將為該藥物申請緊急使用授權。消息拖累醫藥板塊受壓，多隻醫藥股周一(4日)早段急挫。
藥明生物由上周一(9月27日)起連升4日，累計升逾7%。周一早段低開約1.7%後急挫並失守120港元水平，最低見116.3元，為過去兩周低位。最新報117.2元，跌約7.4%。
此外，復星醫藥由中秋節假期後開始連跌，當中上周四(9月30日)跌約1%，周一早段繼續下跌。早上低開約4.5%後急挫，最低見31.6元，為半年低位。最新報32.25元，跌約19.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周四流入藥明牛證的資金集中在114元以上收回價的貼牛。
復星方面，可見認購證持續獲資金部署，過去5個交易日共錄得約220萬元資金流入。
投資者如看好藥明生物，認購證方面的貼價選擇可留意屬短期、高槓桿的藥明購證(24829)。中期選擇可留意低街貨藥明購證(26102)。牛證方面的近牛選擇可留意藥明牛證(67083)，與現價有約7元收回距離。遠牛選擇可留意藥明牛證(66248)，與現價有約22元收回距離。
藥明購證24829，行使價130.88元，2021年11月25日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、短期、高槓桿。
藥明購證26102，行使價138元，2022年1月21日到期，實際槓桿5.2倍，中期、低街貨。
藥明牛證67083，收回價110元，行使價108.5元，換股比率100，槓桿比率13.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
藥明牛證66248，收回價95元，行使價93.5元，換股比率100，槓桿比率4.9倍。
投資者如看好復星醫藥，可留意屬價外、中期的復醫購證(27921)。
復醫購證27921，行使價51.93元，2022年5月24日到期，實際槓桿5.2倍，價外、中期。
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