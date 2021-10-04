向世界錢進：發達經濟體市場失衡　美樓價飆18%

不少港人因居住問題被壓至喘不過氣來，但環顧全球，已發展國家的樓市同樣熾熱，甚至部分城市的樓價升幅大得令人咋舌。其中，美國樓價在過去一年升逾18%，打入全球三甲，個別州份的樓價更按年升逾三成。

測量師行萊坊的2021年第二季《全球樓價指數》顯示，截至今年6月的過去一年，55個國家和地區的住宅樓價平均上升9.2%，是自2005年第一季以來最大升幅。其中，全球10個已發展經濟體的平均樓價上升12%，大幅跑贏發展中市場的4.7%平均樓價升幅。

而在已發展經濟體中，新西蘭樓價按年升25.9%排全球升幅榜第二；美國樓價按年升18.6%，排第3；澳洲樓價按年升16.4%，排名第7，亦是澳洲自2003年以來最強勁的樓價增長，緊隨其後的加拿大樓價按年升16%。香港樓價按年升2.6%，排第45。

樓價愈升愈有，與全球低息環境長期持續不無關係，按揭息率被推至低水平，業主的供樓負擔大減。另一邊廂，全球量化寬鬆使現金不斷貶值，亦加快普羅大眾入市步伐，以防沒有物業資產在手的情況下，身家縮水。

再者，全球疫情爆發逾一年，影響全球經濟及市民生活，人們在家工作的機會增加。當居家辦公成為「新常態」，自然希望尋求更大的居住空間和更好的生活質素，帶動換樓需求。

同時，由於通勤的機會減少，部分工作甚至可全天候遙距工作，居所與辦公室距離遠近的重要性降低，部分人可轉而選擇居住在市中心以外地區，在相若的租樓和供樓成本下尋求較大的居住空間和更舒適的環境。

美國方面，隨着經濟在疫情受控下逐步好轉，積壓的買樓需求得以釋放，配合建築進度受疫情影響減慢、房屋供應持續短缺，引發房地產市場近月瘋漲。美國房地產經紀人協會數據顯示，今年第二季二手住宅樓價中位數破紀錄按年急升22.9%，至35.79萬美元(約279.16萬港元)的歷史新高。期內183個大都市中，94%地區皆錄得超過一成的樓價升幅，佔比高於第一季度的89%。

此外，房地產研究機構CoreLogic數據顯示，美國7月樓價按年增長18%，按月升1.8%。其中，愛達荷州樓價以33.6%的按年升幅居各州之首，排第二的亞利桑那州樓價按年升28.4%。

樓價升勢持續因千禧一代相繼計劃置業、租客設法避開暴漲的租金，以及資本實力雄厚的投資者持續尋找投資機會。這些推動樓市的需求均會對樓價帶來正面作用。

另一邊廂，在供應層面，建屋進度卻持續放緩，分析預期至少在未來5至10年，供應短缺情況難以解決。而美國樓價在過去一年大升，隨之而來是龐大的家庭財富積累。不過，部分市場人士也預期，今年的樓價升勢不太可能在明年再次出現。

【加州人外遷撐起愛達荷樓市】

位於美國西北心臟地帶的愛達荷州樓價升幅顯著，與當地是美國人口增長最快的州份之一有直接關係。而人口增長的原因是當地稅率和生活成本低於美國平均，以及高增長創科企業進駐帶旺當地經濟，吸引其他州份的居民遷入。當地新居民中又以來自加州的佔比最大。

居住成本是相對的，加州的樓價冠絕全美，當人們離開洛杉磯或三藩市等高樓價地方，會發現其他美國城市都有大量相對廉價的住房選擇，這亦令近年出現想逃離高樓價的加州人正集體搬到鄰近州份的情況，愛達荷州便是其一。

其中，愛達荷州最大城市博伊西(Boise)最受捧，令當地樓價和租金飆升。當地經紀稱，過去一年供不應求狀況前所未見，即使租客在租約到期後不接受加租拒絕續約，房東也不會擔心，因有信心很快找到其他租客，或直接以高價賣掉房屋。不過，只有一項物業的業主，目前不敢隨便賣樓，以免錯過未來的升浪，亦使放盤供應緊絀，買家們即使資金充裕也未必可順利購入住房。

【首府博伊西力吸科企落戶】

博伊西是愛達荷州的首府，近期吸引愈來愈多科技公司在這裏落腳，高科技及創新產業是推動當地經濟發展的重要動力，加上這裏自然風光美麗和有各式各樣的戶外活動，亦有大都市不可或缺的佳餚美饌和藝術氣息，自然吸引一批又一批嚮往生活質素的人士遷入。不少人原先住在生活成本高昂的加州、華盛頓州、俄勒岡州等，搬到這裏可換取更大的居住

空間和更好的生活水平。

此外，愛達荷州的電力有80%來自水力、風力、地熱、或太陽能等再生能源，其中水力發電佔整體發電量超過一半，整體電費比其他各州便宜一截。

電費以外，當地財產稅率、個人收入所得稅率及公司稅率均低於全美國平均值，使居民在這裏生活的成本，可低於全美平均值約一成。一地的生活成本低、生活質素高，樓價自然會水漲船高。

【大行歸咎供應緊絀被低估】

大行高盛早前就美國等已發展經濟體的樓市做了研究，提出供應緊絀是一個被低估的樓價動力。從空置率來看，各國的房屋空置在疫情爆發前已出現下跌趨勢，近日跌勢更有加快迹象，美國、加拿大和英國的房屋庫存已逼近歷史低位。

【物料商「疫」市減產】

該行認為，建築活動受限是造成房屋供應短缺惡化的主因，更深層原因還包括原材料、勞動力和土地法規的限制。首先，建築材料價格在疫情期間飆升，因為材料生產商最初擔心疫情，於是大幅減產及降低庫存，怎料其後需求出現大幅反彈，供不應求導致材料價格飆升，並正限制建築活動。

【建築職位空缺激增】

其次，最近建築職位空缺激增，多地都存在勞動力短缺，加上嚴格的土地使用規管造成的土地短缺，可能會繼續影響大多數國家的房屋供應。