業界警告供應鏈災難　美聖誕購物季恐貨物短缺

全球供應鏈問題仍未好轉，且愈來愈多迹象顯示將持續惡化，甚至威脅年底的假期季節。外媒報道，10月份已踏入零售業航運的「高峰期」，惟產業鏈的各部分已處於各種形式的恐慌之中。例如連鎖服飾品牌H&M等零售商，因交貨延遲而無法滿足需求；運動用品巨頭Nike亦因位於東南亞的工廠關閉，而調低銷售預測。

疫情令部分港口碼頭停運，貨櫃持續短缺令航運價格較一年前飆漲10倍；歐美地區的勞動力短缺亦令當地陸路運輸停頓。

大型玩具商MGA Entertainment創辦人兼行政總裁Isaac Larian表示，43年來首次遇到此情況。「所有可能出錯的事，都在同時出現問題」。

雖然銷售數據顯示需求並不疲弱，惟貨櫃短缺，美國中型玩具公司Basic Fun仍有大量玩具等待裝運。其行政總裁Jay Foreman表示，公司今年業績原有機會擺脫疫情陰霾，但現在仍未知今年底能否正常出貨。

MGA的Larian透露，由於一櫃難求，公司願為每個貨櫃支付高達2萬美元租金，遠高於1年前的2千美元。除了成本飆升以外，運輸延宕亦成產業危機。據指，裝滿MGA暢銷玩具的600多個貨櫃，已在洛杉磯港口逾6星期，仍在等待卸貨。