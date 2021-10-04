經絡：現樓按揭宗數連升7月　創近兩年新高

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年9月份現樓按揭宗數為10,955宗，按月上升7.5%，連升7個月，創23個月新高。9月的樓花按揭宗數為545宗，較上月增加46.5%，連跌2個月後回升。

首9個月現樓按揭宗數錄得75,732宗，較去年同期上升20.8%；期內樓花按揭宗數則為 4,445宗，按年減少23.1%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，二手交投暢旺已持續7個月，加上樓價曾於8月份突破新高，反映樓市「有價有市」。然而，經過多月龐大的購買力已逐漸消耗，樓市有喘定及略見回調的迹象，料未來現樓按揭宗數將稍見下調。

曹德明補充，樓花按月錄得回升，雖然首三季比去年同期仍有差距，但未來一季樓花供應充足，樓花按揭宗數有條件於第四季追落後。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港連續兩個月列於首位，市佔率達26.5%；滙豐銀行則以20%排名第二位。恒生銀行及渣打銀行則分別以15.1%及9%的市佔率，位列三、四名。

樓花排名方面，滙豐銀行連續8個月奪冠，以市佔率25.3%排名第一；中銀香港則以市佔 率18.2%排名第二。