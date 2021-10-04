Volvo汽車尋求瑞典上市　估值達250億美元

美國傳媒報道，由吉利控股集團持有的Volvo汽車，有望最快今日(4日)公布在瑞典上市細節，預計公司估值可達250億美元，較市場傳言的目標估值再高出25%。

資料顯示，福特汽車(美股：F)於2010年將這家瑞典公司以18億美元的價格出售給吉利控股集團。吉利在接手後的10年投資超過110億美元，為Volvo汽車提供資金及改良車型，並協助其進軍內地市場。

據報目前Volvo已由虧轉盈，並朝向電動汽車領域發展。今年上半年Volvo財報顯示，其銷量年增41%，達38.07萬輛，其中在美國的銷量增長47%，達到63,754輛。Volvo汽車的目標是到2030年只生產全電動汽車，並擁有電動汽車製造商Polestar的49.5%的股份。

即使其估值可能衝上250億美元，但這仍遠低於通用的771億美元，及福士(Volkswagen)的1,562億美元，電動汽車大廠特斯拉的估值更高達7,775億美元。

其實，Volvo早在2018年已計劃尋求上市，但之後以貿易緊張局勢和經濟低迷為由一直未有行事。