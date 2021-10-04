美匯回落失守94關 道期跌80點
2021年10月04日 16:16
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美匯指數回落至93.94；港匯見7.7868；離岸人民幣(CNH)報6.4523；美元兌日圓報111.14；歐元企1.1606，英鎊處1.3558。金價報1,753美元。布油報79.39美元，紐油報75.93美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨跌80點。
●市後關注點
-18:00 石油輸出國組織(OPEC)會議
-21:00 新加坡9月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國8月工廠訂單(按月)
-22:00 美國8月耐用品訂單終值(按月)
●港股在10月首個交易日曾急挫逾600點，恒生指數全日收報24,036點，跌539點或2.19%。國企指數收報8,521點，跌205點或2.35%；科技指數收報5,973點，跌127點或2.09%。主板成交1,132億港元。阿里巴巴失守140元再穿底，收市跌3.65%報137元。 https://bit.ly/3mofwWM
●歐股早段走勢反覆，英國油服公司Petrofac上漲9.2%，該企或將面臨倫敦法院的2.4億美元罰款。https://bit.ly/3Bfpgcc
●中國經濟：
-嚴控有成果！9月深圳二手住宅成交按年大跌80%。
●印度煤炭庫存剩4天，面臨缺電危機！
●美企垃圾債發行額超過5616億元創新高。
●收緊荷包！漢莎航空以租代買4架新空中巴士客機。
●SK Innovation計劃2023年前倍增車用電池研究員。
●股壇教父：市場對通脹零準備，華爾街面臨痛苦一季。
●傳蘋果公司遊戲業務收入，超任天堂及微軟等4企總和。
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●傳美國航空製造商準備承諾到2050年實現淨零排放。
●中美貿戰重燃！傳戴琪將宣布中國未遵守首階段貿協。
●陳茂波：港府正籌備本財年發行綠色零售債券。
●中美運費急跌！傳「黃牛黨」急沽囤積貨櫃。