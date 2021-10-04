調查：67%散戶揀股靠睇網站　30歲以下偏好短炒賺錢

投資者及理財教育委員會發表「零售投資者研究2021」報告顯示，在日益數碼化的環境下，投資者轉往網上渠道獲取投資資訊。受訪股票投資者分別有67%及44%會從財經網站及股票交易應用程式獲取資訊，1/3的受訪者更表示在作出投資決定時，會依靠社交媒體的資訊和貼士。

對於主要投資目標，67%受訪者選擇長期資本增值，佔比最多；有40%受訪者則希望藉短線買賣快速獲利，約20%受訪者坦言追求投資的刺激感。另外，透過短線買賣快速獲利是30歲以下的年輕投資者的首要投資目標，佔比約55%。

網上資訊及社交媒體對投資決定的影響日益趨升。近半數受訪股票投資者(49%)指出，他們會透過社交媒體平台，包括YouTube、Facebook、網上討論區和即時通訊軟件的聊天群組中獲取投資資訊，有1/3受訪者(33%)指他們曾在過去12個月內跟隨這些平台的資訊及貼士做投資。

隨着投資者轉往網上獲取資訊，網上投資騙局例如「唱高散貨」個案急升。65%受訪者中表示知悉「唱高散貨」騙案，惟女性(58%)及30歲以下年輕投資者(48%)知悉該騙案的比例則較低。

投委會主席黃嘉純提醒投資者，在數碼化的交易環境裏，更要採取審慎的投資策略，並提防消息炒作，嚴守投資紀律。投委會總經理李婉秋亦呼籲投資者應保持警剔，小心考慮和核實消息來源，以提防騙徒日新月異的詐騙手法，在作出投資決定前，要做好全面的資料搜集，確保自己對該項投資有充分了解，並謹慎評估自己的風險承受能力。