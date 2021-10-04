名日‧九肚山新推9伙　提供最高樓價85%第一按揭

長江實業地產投資董事黃思聰表示，項目截至周日(3日)共售出151伙，套現逾21億元。早前一個位於第2座前排向海特色戶售出，創分層單位成交價及呎價新高，集團接獲不少相關查詢，適逢近日一手市場聚焦沙田區，決定推出第一座新一批單位。

為方便買家靈活調配資金，發展商特意推出全新「置長1306即供付款計劃」，為買家提供最高樓價85%的第一按揭，第一按揭年期為3年，期間免息免供，買家亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試。其後買家更可瞄準市況或財政狀況，考慮自住或放售。黃氏補充，這9伙新推單位的買家亦可享250萬元優先認購1個住客停車位的優惠。

長江實業銷售助理經理陳詠慈表示，項目由即日起至本月10日，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場設投影區，即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀，又設全景360度虛擬示範單位，讓市民仿如置身售樓處參觀示範單位。路演同時有虛擬單車體驗及著名單車、衣服和裝備的展覽，並送出3個名額、總值共15萬元的單車禮劵。