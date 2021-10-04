私人財富管理報告：高淨值客戶正擴大ESG投資胃納

私人財富管理公會和畢馬威中國發表的《私人財富管理報告》顯示，本港私人財富管理行業正處於穩固增長的模式。

據證監會數據顯示，在新冠疫情及充滿挑戰的宏觀經濟環境下，本港私人財富管理行業於2020年仍錄資金淨流入6,560億港元，加上資產回報率達17.5%，令去年全年資產管理規模(AUM)增長25%至11.3萬億港元。

另報告顯示，高淨值客戶的投資胃納一直在擴大，尤其在ESG和可持續投資。有72%受訪者預期，5年內將斥逾10%的管理資產總值，用作ESG投資，遠比目前僅6%受訪者作出此舉為多。

調查又指，目前行業的管理資產總值有41%來自中國內地，而於2020年比例則為40%，受訪者預期，有關數字將在5年內進一步增加至51%。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，本港仍是全球最穩健的私人財富管理樞紐之一，很高興看到行業近年健康發展。對公會成員機構而言，中國內地一直都是重點發展之地，尤其隨「跨境理財通」業務試點計劃推出之後，期待與有關當局就未來如何擴展試點計劃的覆蓋範圍進行討論。

該份報告主要在今年6至7月期間進行，以私人財富管理公會成員機構完成網上及客户調查。