藍籌盤交投創去年首季後低　黃埔買家撻訂蝕30萬

多項利淡消息夾擊下，第三季二手交投顯著回落。資料顯示，10大屋苑期內買賣成交量全數下跌，其中鰂魚涌太古城及將軍澳新都城，跌幅均逾50%。近日市民入市信心亦見回軟，紅磡黃埔花園罕現撻訂個案，買家連使費料損失逾30萬元。

根據中原資料，上述10個屋苑上季錄約723宗成交，屬2020年首季後新低，按季跌約36.1%。相反，樓價出現「乾升」情況，同批項目中，七成平均實用呎價較第二季上升，當中鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌康怡花園，升幅分別達約6.5%及約6.4%最多。

太古城向為樓市指標，上季僅錄約57宗買賣，較第二季錄約138宗，大幅減少約58.7%，同期平均實用呎價升約3.2%至約21,269元。中原張光耀表示，去年疫情期間積累的購買力於今年上半年釋放，當時屋苑平均每月錄40至50宗成交，但踏入7月樓價已累錄一定升幅，交投已見放緩，加上近期股市波動，市場又傳出新房策消息，成交量再度減少，但市場只錄零星低質素放盤減價。

新都城於7至9月期間，合共錄約68宗買賣，按季挫約52.8%，9月平均實用呎價約17,960元，較年中升約3.6%。該行伍錦基稱，樓價升至近20年來高峰，新買家對後市觀望，各區多個新盤推出搶客，而部分準買家亦表示待施政報告公布後才再考慮入市。

新界上車盤方面，天水圍嘉湖山莊第三季錄約114宗買賣，為10個屋苑中唯一破百項目，但按季亦跌約23%，同期平均實用呎價升約0.5%至約11,756元。另沙田第一城過去一季錄90宗買賣，為成交宗數次高屋苑，但較今年次季亦挫約28%。

此外，藍籌屋苑已開始有買家「縮沙」。市場消息透露，黃埔花園11期1座單位，實用面積約505方呎，上月售約853萬元，受近日不利樓市因素影響，買家放棄交易，若以樓價約3%計算，損失訂金約25.6萬元，料另需賠代理佣金等使費，單位現以約860萬元重新放售。

個別業主繼續蝕讓離場。資料顯示，西營盤翰林峰5座高層單位，實用面積約358方呎，日前以1,000萬元登記售出，呎價約27,933元，原業主持貨約3年，帳面貶值逾90萬元。

●未補價回軟 鯉安苑兩房賣546萬

新一批白居二購買力漸被消化，未補價第二市場資助房屋做價有所回軟。據香港房屋委員會資料，9月份公屋及居屋同類成交臨時數字錄177宗，個別市區居屋乍現低價，其中油塘鯉安苑兩房以546萬元售出，為屋苑近兩年半低位。

房委會資料顯示，上月初公布的8月第二市場買賣臨時數字為155宗，相比下9月份增加22宗。該會於本月中會更新9月份全月成交數字，而8月份全月同類交投為259宗。

資料顯示，未補價資助房屋買賣於6月份錄877宗歷史高位，而過去數月同類交投均已跌到約200至300多宗的水平，反映白居二購買力開始見底，令期內出現跌價情況。

據該會最新資料，上述鯉安苑9月錄兩宗成交，其中一個實用面積約516方呎低層戶以近兩年半低價轉售，呎價約10,620元。同屬市區居屋的牛池灣瓊麗苑，該盤一個低層單位，實用面積約402方呎，成交價248萬元，呎價約6,169元，為屋苑呎價近5年新低。

此外，坪洲居屋坪麗苑繼2007年後再錄二手買賣，該盤實用面積約642方呎單位，上月以298萬元易手，呎價約4,642元。

新居屋樓價則繼續上揚，沙田嘉順苑再錄破頂成交，項目一個低層實用面積約449方呎低層單位，成交價596萬元，呎價約13,274元，呎價創屋苑新高。