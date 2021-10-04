新盤搶閘！沙田新項目料日內開價　最快下周賣樓

近日一手市場交投持續向上，新界區新盤即有新部署，其中沙田星凱‧堤岸料24小時內開價，最快下星期開售。

●星凱‧堤岸開放3個示範單位 料最快下周賣樓

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周一(4日)開放3個全新的示範單位予傳媒參觀，戶型為一房及兩房，其中兩個為交樓標準、一個屬經改動示範單位。中洲置業行政總裁陳志興表示，料項目24小時內開價，最快下周賣樓。

陳氏續指，發展商一直配合政府施政，增加房屋供應，令整體市況健康發展。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，十一假期開放展銷中心及示範單位予本年新盤向隅買家優先參觀，三日累錄2.8萬參觀人次，當中有55%參觀人士來自新界區、30%來自九龍區，其餘來自港島及離島區。他續指，項目一直按照原定銷售部署，首張價單的定價將參考鐵路沿線新盤。

周一開放的3個示範單位，其中一對為參照第1座28樓B室搭建的經改動示範單位及無改動示範單位，實用面積337方呎，屬一房間隔，連22方呎露台，單位間隔方正，採開放式廚房。當中經改動的示範單位，全屋以黑色及雲石為主要元素，配以小量黃色增加時尚感。單位廳房同向，設計師打通大廳及睡房，令空間可更靈活運用。

另一個為參照第5座28樓H室搭建的無改動示範單位，屬兩房間隔，實用面積527方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，大廳長4.9米、闊約2.65米，開揚寬敞，配落地玻璃窗設計，及設獨立梗廚。

●上水新盤尚宜累收約570票 超額認購18倍

大鴻輝興業上水單幢現樓尚宜，早前已公布價單，全數推出30伙，折實售價由242.88萬元起。大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目四日累收近570票，超額認購約18倍。曹氏指，料項目周內公布銷售安排，最快本周末推售。

●名日‧九肚山新推9伙 提供最高樓價85%第一按揭

長江實業地產投資董事黃思聰表示，項目截至周日(3日)共售出151伙，套現逾21億元。早前一個位於第2座前排向海特色戶售出，創分層單位成交價及呎價新高，集團接獲不少相關查詢，適逢近日一手市場聚焦沙田區，決定推出第一座新一批單位。

為方便買家靈活調配資金，發展商特意推出全新「置長1306即供付款計劃」，為買家提供最高樓價85%的第一按揭，第一按揭年期為3年，期間免息免供，買家亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試。其後買家更可瞄準市況或財政狀況，考慮自住或放售。黃氏補充，這9伙新推單位的買家亦可享250萬元優先認購1個住客停車位的優惠。

長江實業銷售助理經理陳詠慈表示，項目由即日起至本月10日，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場設投影區，即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀，又設全景360度虛擬示範單位，讓市民恍如置身售樓處參觀示範單位。路演同時有虛擬單車體驗及著名單車、衣服和裝備的展覽，並送出3個名額、總值共15萬元的單車禮券。

據一手銷售資訊網資料，項目周一(4日)錄得兩宗終止買賣合約個案，上述單位為第2座21樓E室，實用面積505方呎，於2020年10月以885.8萬元成交。另一單位為10號洋房，實用面積905方呎，連427方呎花園及376方呎天台，於2020年11月以2,896萬元成交。項目同日已更新價單，個別單位削減折扣優惠，並公布最新銷售安排，於本周五(8日)推售55伙，其中19伙以先到先得形式發售，36伙以招標形式發售。

●高爾夫‧御苑1431萬售出三房戶

●元朗新盤南屏匯長假期錄4宗成交

美聯物業高級區域營業董事林振華表示，元朗新盤南屏匯剛於過去3日長假期(1至3日)錄4宗成交，項目至今累售28伙，佔分層單位總數近72%，套現約1.7億港元。

最新成交包括5樓D室及2樓G室標準分層戶，另外兩個為連天台特色單位，包括5樓C室及5樓H室，其中5樓H室成交金額約673.9萬元，呎價約17,368元，為項目至今最高成交呎價。