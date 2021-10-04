美股早段反覆　道指倒升納指跌逾百點

憂慮中美關係惡化，加上供應斷鏈和電荒帶來滯脹風險，美股周一(4日)早段偏軟，道指曾跌71點，但很快倒升38點至34,364點；標指跌13點，至4,344點；以科技股為主的納指跌102點，至14,464點。

向來大市預測正面的沃頓商學院教授西格爾警告，通脹是一個較聯儲局預期更大的問題，當局恐被迫加速收水，這也意味的加息會更快發生，兩者都對股市非常不利，但市場對此毫無準備，華爾街可能迎來痛苦的一季。他特別關注對增長股，尤其是科技股的影響，預期較紀錄高位回落約5%的納指將進一步大幅下跌，市場將傾向價值股。他還看好黃金，認為作為對沖通脹的工具，黃金已經變得相對便宜。

個股方面，中概股表現受壓，貝殼找房挫3.65%；拼多多挫3.01%。

默克公司的新冠肺炎口服新藥進行最後測試，對手如莫德納和Novavax股價續受壓，分別跌7.07%至316.98美元和跌5.12%至172.31美元，默克則續升2.96%至83.81美元。

達美航空下調收入預測一個月後，回復原先的預測數字，指出票務回穩並且改善，預期明年國內預約需求將超越疫前水平，股價早段仍跌0.46%至45.17美元。