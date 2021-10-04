移民賣樓潮蔓居屋業主　天盛苑減價18萬元沽

移民賣樓潮蔓延至未補價第二市場居屋，天水圍天盛苑低層單位，原業主有意移民，減價18萬元，終以482萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城10月錄約2宗買賣，其中元宮閣中層F室，兩房間隔，實用面積約580方呎，以1,200萬元放盤1星期後，獲外區客接洽，議價後減價32萬元，以約1,168萬元成交，實用呎價約20,138元，新買家為家庭客，睇樓3次即入市自住。

●鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層B室，實用面積約1,189方呎，套三房間隔另連儲物房，租客原先物色同區太古城海景花園大單位，但等待多月亦未見合適租盤，議價後以約60,000元承租上址，較開價低約5,000元，實用呎租約50.6元。

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九龍區

●西南九龍匯璽3B座高層C室，實用面積約363方呎，一房間隔，吸引同區客承租，原先叫租20,000元，經議價後調減500元，以19,500元租出，減幅2.5%，實用呎租約53.7元。

●土瓜灣迎豐中高層M室，開放式間隔，實用面積約191方呎，以約11,500元放租約3星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價500元，以11,000元租出，實用呎租約57.6元，新租客為單身女子，睇樓1次即決定承租。

●牛頭角淘大花園Q座低層2室，實用面積約450方呎，兩房間隔，吸引同區換樓客承接自用，成交價約743.8萬元，實用呎價約16,529元，原業主於2014年8月以445萬元購得，是次轉手帳面獲利約298.8萬元，升值約67%。

●啟德龍譽2A座低層A室，四房間隔，實用面積約1,147方呎，以約48,000元放租兩星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價5,000元，以43,000元租出，實用呎租約37.5元，新租客為夫婦，睇樓2次即決定承租。

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新界區

●天水圍居屋天盛苑D座低層10室，實用面積約601方呎，獲外區綠表客為鄰近家人居所，方便照應，加上原業主有意移民，減價18萬元，於未補價第二市場以482萬元，獲上述新買家購入，實用呎價約8,020元。

●馬鞍山迎海．星灣20座高層D室，實用面積約498方呎，兩房連儲物房間隔，日前以910萬元易手，實用呎價約18,273元，原業主於2014年以529萬元購入，持貨7年帳面獲利約381萬元，單位升值約72%。

●馬鞍山居屋錦龍苑D座極低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望樓景，近日於已補價自由市場價475萬元沽出，實用呎價約11,845元，屋苑現時有約20個二手放盤，兩房單位入場價由540萬元起。

●元朗PARK YOHO Venezia上月錄11宗買賣，按月增加逾1倍，項目3A座低層C室，實用面積約578方呎，三房間隔，附設平台，叫價868萬元，微減8萬元，以860萬元成交，實用呎價約14,879元，原業主則於2016年12月以730.45萬元一手購入，持貨近5年轉售，帳面獲利129.55萬元，單位升值約18%。

●元朗區於十一長假期僅錄9宗二手買賣，當中大多數屬1,000萬元以內成交，包括溱柏7座高層C室，實用面積約460方呎，一房連儲物房間隔，叫價635萬元，經議價後，減至625.5萬元成交，實用呎價約13,598元。

●荃灣柏傲灣9月錄得3宗買賣，包括2B座高層E室，實用面積約306方呎，開放式間隔，放盤不足兩個月沽出，叫價680萬元，減價15萬元，至665萬元沽出，實用呎價約21,732元，新買家為上車客。

●青衣盈翠半島10月速錄2宗買賣，包括2座高層G室，實用面積約667方呎，套三房間隔，開價1,400萬元，微減20萬元，以1,380萬元沽出，實用呎價約20,690元，創同類單位新高。