能源危機！印度缺煤恐釀大停電　油價創7年新高

全球能源危機範圍恐擴大，繼歐洲出現天然氣短缺、中國實施限電令後，印度亦傳出面臨電力危機，將會進一步對緊張的供應鏈造成傷害。印度當局警告，目前全國發電廠內用作發電的動力煤平均庫存量只有約4天。

與此同時，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)亦未如市場預期般加快擴產步伐，布蘭特期油漲逾3.2%，每桶高見81.98美元；紐約期油升2.9%，報78.09美元，創下2014年以來高位。分析認為，油價飆漲下，能源危機將進一步惡化。

外媒報道，印度電力部上周五數據顯示，當地共135座熱力發電廠中，平均的燃煤庫存量比8月時約13天大減，其中，超過一半發電廠的燃煤庫存量更不足3天。野村印度經濟學家南迪表示，現時印度能源處境正雪上加霜，一方面疫情改善，使當地經濟活動漸漸重啟，電力需求上升，另一方面卻因全球煤炭價格上升，使進口燃煤購買量下降，造成供應不足。

事實上，當地煤炭價格一直較便宜，主因近乎80%的煤炭供應來自國企Coal India Ltd，惟欠缺有效管理，無法應付現時急速上升的當地需求。當局表示，受當地9月雨季影響，對煤礦生產及運輸帶來衝擊，發電廠又未能及時在雨季前儲好足夠的煤庫存量。

燃煤發電是印度主要電力來源，佔該國總發電量約66%，比2019年上升4個百分點。煤炭庫存不足或引致大規模停電、電力價格高昂，以及發電商利潤減少等。更甚，當地工廠或出現與中國類似情況，因電力不足而停工，減慢商品生產進度，影響全球供應鏈。

與此同時，中國為緩解電煤緊張，外媒消息指當地監管機構打算放寬煤礦場的安全標準。國家發改委在上周會議中向煤礦商提出一系列增加煤產量措施，包括往後不用再因單一的煤礦意外，而封閉附近區域的礦場作整頓；北京亦已要求煤礦商在本年餘下時間內，即使已超出產煤配額限制，仍保持完全的產能，以確保煤產量充足。

隨着冬季來臨，內地煤炭價格屢創新高，惟需求有增無減。除加快內地煤炭供應，亦積極向外尋求協助。浙江省最大能源企業浙能集團首次向中亞國家哈薩克購買首批13.6萬噸煤，現已運抵浙江，以解燃眉之急。該企電煤機組已長時間在高負荷狀態，使電煤庫存下降，因此一直探索煤供應渠道。

能源危機之外，世界貿易組織提醒，新冠肺炎疫情仍是影響全球貿易和經濟產出的最大風險。儘管該機構周一出手上調今、明兩年的全球貿易增長預期，但重申未來下行風險仍包括半導體短缺、港口積壓、通貨膨脹和運費問題。

鑑於上半年經濟活動復甦表現向好，世貿將今年全球商品貿易按年增長預期調升至10.8%，高於3月時預期的8%，並將明年預測上調至4.7%。

同時，世貿警告，疫苗分配不均將推升病毒變異的可能性，從而打斷全球在經濟復甦上取得的成果。而近期通脹升溫可能只是暫時受供給面因素影響，但在港口壅塞時間拉長、高運費持續以及晶片荒仍未緩解之下，已開發和新興經濟體需求快速增長，恐使供應短缺情況惡化。