碧桂園服務：彩生活或債務違約 執行鄰里樂股份抵押及轉讓
2021年10月04日 22:32
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花樣年控股(01777)公布，針對早前發行本金總額為5億美元、2021年到期的7.375%優先票據，此前提出現金要約購買尚未償還的2021年票據本金，以及在公開市場購回本金總額合共650萬美元的2021年票據。於要約收購完成及註銷購回票據後，2021年票據的剩餘未償還本金額達2.05億美元，不過，有關上述優先票據的所有未償還本金，均已於10月4日到期，惟該企並未在該日付款。該公司股份於9月29日起在聯交所停牌，直至另行通知。
上周宣布收購花樣年旗下彩生活服務(01778)核心資產鄰里樂控股的碧桂園服務(06098)隨即公布，周一交易時段後獲收購彩生活服務告知，花樣年有較大機會出現對外債務違約。碧服亦獲告知，彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於今年9月30日向彩生活服務借出本金7億元人民幣之等值港幣、10月4日到期償還的超短期貸款。
根據碧服與彩生活服務之間的股權轉讓協議的條款，若彩生活服務及花樣年有較大的機會出現債務違約時，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務無條件將根據股權轉讓協議抵押予碧桂園物業香港之股份轉讓給碧桂園物業香港或其指定公司。
為保障碧服就貸款及已支付的第一期代價涉資23億元人民幣的權益，碧桂園物業香港已執行鄰里樂控股公司100%股份的抵押，並正在辦理將鄰里樂控股100%股權轉讓至碧桂園物業香港等手續。碧桂園物業香港與彩生活服務正在商討，是否將貸款金額視作碧桂園物業香港支付的第二期代價，但前提為彩生活服務據股權轉讓協議向碧桂園物業香港提供其認可的擔保措施。換言之，碧服可能較收購時間表更快收歸鄰里樂控股。