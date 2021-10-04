碧桂園服務：彩生活或債務違約　執行鄰里樂股份抵押及轉讓

根據碧服與彩生活服務之間的股權轉讓協議的條款，若彩生活服務及花樣年有較大的機會出現債務違約時，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務無條件將根據股權轉讓協議抵押予碧桂園物業香港之股份轉讓給碧桂園物業香港或其指定公司。

為保障碧服就貸款及已支付的第一期代價涉資23億元人民幣的權益，碧桂園物業香港已執行鄰里樂控股公司100%股份的抵押，並正在辦理將鄰里樂控股100%股權轉讓至碧桂園物業香港等手續。碧桂園物業香港與彩生活服務正在商討，是否將貸款金額視作碧桂園物業香港支付的第二期代價，但前提為彩生活服務據股權轉讓協議向碧桂園物業香港提供其認可的擔保措施。換言之，碧服可能較收購時間表更快收歸鄰里樂控股。