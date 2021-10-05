東方日報B1：憂貿戰升溫　港股10月開局插水

港股連跌4個月後仍未止瀉，市場憂慮中美貿易戰再度升溫，港股在第四季首個交易日即暴瀉，恒生指數一度急插667點，開市不足一小時再次失守24,000點大關，就連之前普遍被認為比較不依賴海外收入、貿易戰衝擊較低的中資科技股也一同捱沽，有「港版納指」之稱的恒生科技指數再次失守6,000點。

恒指低開96點，已見全日高位，隨後跌勢明顯轉急，一度低見23,908點，之後重上24,000點水平整固，最終收報24,036點，跌539點或2.19%；國企指數則收報8,521點，跌205點或2.35%；科技指數收報5,973點，跌127點或2.09%。「北水」仍然缺席，港股總成交額再萎縮至1,135億元，沽空比率18.69%。

阿里距離發表截至9月底止季度業績還有約一個月，惟在內地監管風暴繼續發酵及經濟前景惹憂之下，繼續遭多家券商下調目標價。

其中，瑞信狠劈阿里目標價逾15%至186元。該行預測，阿里上季收入按年增長逾三成，然而，在宏觀消費環境影響之下，該公司客戶管理收入(CMR)按年增速料放緩至6%，而且由於期內投資增加，以及低利潤率業務的收入佔比提高，經調整後EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)將按年倒退22%。

瑞信續表示，隨着消費放緩和競爭加劇，阿里增加長期投資恐會令到利潤率受壓，之後要留意社區團購及淘寶聚划算等新業務，以及平台「互聯互通」對商品交易額（GMV）及用戶量增長的推動作用。

滙豐環球研究及瑞銀亦「跟風」調低阿里目標價，其中，滙豐環球認為，基於近期內地各省份正在實施大規模限電，以及內地上月零售表現勢將持續疲弱，阿里核心電商業務收入上季僅按年增長約7%；而在單一頭部客戶國際業務流失之下，雲收入的增長亦放緩至約26%。

瑞銀則相信，阿里將會在5年之內投資1,000億元人民幣以推動中央推出的「共同富裕」，反映該公司對環境、社會與管治(ESG)取態出現真正的轉變，但是ESG的投資增加，同時高利潤的CMR業務增速亦會有所減慢，因此，該行將阿里未來幾年的盈利增幅預測削減3至6%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，中美貿易戰在過去一直是市場焦點，現時重提恐為帶來新衝擊。在新經濟、內房及地產等各板塊難為大市提供上升動力的情況下，預料恒指下一個支持位為23,100點，月內區間高位為24,800點。

此外，港股美國預託證券(ADR)周一早段受壓，騰訊報447.48元，較香港收市價低9.52元；美團報231.25元，較港低5.55元。若按比例計，相當於恒指跌192點，失守23,900點關。