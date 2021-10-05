美股道指收挫323點　納指跌逾2%

市場繼續關注美國的債務違約潛在風險，美國股市周一(4日)受壓。道指收報34,002點，跌323點或0.94%；標指收報4,300點，跌56點或1.3%；納指收報14,255點，跌311點或2.14%。

美國正面臨史上首次債務違約危機。美國財長耶倫亦宣布，美國政府從8月起採取非常規措施，但措施將不再足以支付10月18日之後的帳單。國際評級機構惠譽表示，如果國會不及時解決債務上限問題，令財政部推遲兌付或違約，美國的AAA地位也可能受到威脅。專家認為，若美國政府債務違約，將削弱剛從新冠肺炎疫情有所復甦的經濟，並對美國的國際地位造成永久性傷害。

向來大市預測正面的沃頓商學院教授西格爾警告，通脹是一個較聯儲局預期更大的問題，當局恐被迫加速收水，這也意味的加息會更快發生，兩者都對股市非常不利，但市場對此毫無準備，華爾街可能迎來痛苦的一季。

他特別關注對增長股，尤其是科技股的影響，預期較紀錄高位回落約5%的納指將進一步大幅下跌，市場將傾向價值股。他還看好黃金，認為作為對沖通脹的工具，黃金已經變得相對便宜。

大型科技股受挫，Facebook旗下即時通訊應用程式WhatsApp、社交網Facebook及Instagram周一突然故障，全球多地用戶表示無法使用，Facebook股價全日跌4.89%。亞馬遜、蘋果公司均跌逾2%；Netflix收挫1.6%，收報603.35美元。

默克公司的新冠肺炎口服新藥進行最後測試，對手如莫德納和Novavax股價續受壓，分別收跌4.47%和1.83%，默克則收漲2.09%，收報83.1美元。

達美航空下調收入預測一個月後，回復原先的預測數字，指出票務回穩並且改善，預期明年國內預約需求將超越疫前水平，股價全日跌0.93%。