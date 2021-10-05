中國銀河國際：家用空調9月出貨量料穩定

《產業在線》發布八月份中國家用空調出貨量數據，八月份家用空調總產量為1,035萬台，較去年同期減少2.3%，總銷量1,090萬台，按年增長3.2%，其中內銷為730萬台，按年下降0.8%，出口為360萬台，按年增長12.3%。

家用空調「新冷年」低調開局，八月份為空調新冷年的首月，亦是生產淡季的開始，多數企業會安排機器檢修、工廠放假，從產量看來，相比起第二季度有所下降。從內銷數據看來，八月份按年出貨量下滑，主要原因是零售端表現較為慘淡，奧維雲網數據顯示，八月份線上、線下銷量按年分別下跌34.62%及42.2%。出口方面，表現相對穩定，雖然逐步進入淡季，但由於貨櫃壓力等因素，經銷商提前備貨為增長的主要動力，展望第四季度，由於不明朗因素較多，加上去年高基數，增長壓力較大。

從分品牌看來，八月份美的總銷量為336萬台，按年增長1.8%，其中內銷達到228萬台，按年下降0.87%，出口量達到108萬台，按年增長8%；格力總銷量為393萬台，按年下降1.8%，其中內銷320萬台，按年下降3.03%，出口73萬台，按年增長4.29%，海爾總銷量98萬台，按年增長32.4%，其中內銷85萬台，按年增長30.77%，出口13萬台，按年增長44%。

八月份美的、格力、海爾總出口貨量市場佔有率為30.84%、36.07%、8.99%，其中內銷市佔率為31.25%、43.86%及11.65%；出口市場佔有率分別為30.00%、20.28%、3.61%，累計數據看來，一至八月份美的、格力、海爾總出貨量市場佔有率分別為35.06%、27.33%及8.42%，相比去年同期分別提升了1.36、0.66及0.48個百分點，其中內銷金前三名達到80%，相比去年同期提升了4.55百分點。

風險方面，原材料價格波動，出口訂單轉移為行業帶來下滑風險，而行業的景氣度或不及預期。

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