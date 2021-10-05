陳正犖：美股調整應如何跟進部署？

回顧9月，標普500指數下跌4.7%，年初至今回報率約15.5%。油價見三年高位，擔心庫存無法滿足今年冬天北半球供暖和發電需求，特別是歐洲和亞洲，天然氣價格亦創過七年新高。十年期美國國債孳息率從1.32%升至1.49%，對投資級債券的回報構成壓力，而高收益債券表現相對較好。

接下來幾個月，相信市場仍會出現不確定性和波動。聯儲局表達很快將縮減每月1,200億美元債券購買規模的意圖，11月很有機會宣布，12月啟動並在2022年年中完成。公開市場委員會兩名投票成員，將首次加息時間預期提早，一半認為將在2022年發生。不過即使未來收緊貨幣政策，與歷史相比，步伐預料仍溫和。美國國會兩黨通過了一項法案，在12月3日前為政府提供資金，避免華府暫時停擺，但國會仍需在10月18日之前提高債務上限以避免違約。

面對這些宏觀變數，派息穩定增長股和環境、社會及管治水平(ESG)得分較高的股票，波動性應該低於整個市場。股息增長是長線總回報的一個重要組成部分，股息增長股最近幾十年跑贏其他股票指數，所以繼續強調配置優質派息股票，大家可以考慮將5%的美國派息股票和5%的美國以外派息股票，分配到中等風險的投資組合內。隨着能源價格和國債收益率上升，美國價值股上月跑贏增長股，大家亦可繼續作適量部署。

目前經濟情況下，美國十年期國債息率應在1.5%至2.0%之間。債券方面，與歐洲和日本債券相比，亞洲新興市場債券和美國債券，尤其是銀行貸款和受通脹保護的美國國債具有相對價值。

整體上，除了經濟增長可能令人失望或利率意外上升之外，疫情反覆、今年冬天的天然氣供應、某些地區的估值、地緣政治挑釁和政策不確定性，是投資者需要留意的潛在風險。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖