道指跌323點　油價升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.8；港匯見7.787；離岸人民幣(CNH)報6.4477；美元兌日圓處110.95；歐元企1.1617，英鎊報1.3606。金價報1,768.24美元。布油報81.3美元，紐油處77.61美元。比特幣報4.93萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報34,002點，跌323點或0.94%；標指收報4,300點，跌56點或1.3%；納指收報14,255點，跌311點或2.14%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,876點，跌159點或0.67%。

●即月恒生指數夜期收報23,945點，跌29點，低水91點，成交19,182張。

●即時通訊應用程式WhatsApp、社交網Facebook及Instagram香港時間周一(4日)深夜時段突然故障。直至香港時間周二早上6時左右，Facebook的服務陸續恢復正常，長達6小時的故障終於完成修復。

●國際航空運輸協會(IATA)最新預測，明年航空業將錄得虧損116億美元，較今年預期減少78%。IATA預期今年行業的虧損將較最初預期的518億美元進一步惡化，但相信將於2023年恢復盈利。

●美國政府債務違約風險逼近，總統拜登周一(4日)發表講話，坦言他可能無法保證兩周內上調聯邦政府的債務上限，並再度敦促國會本周通過議案解決債務上限問題。

●紐約11月期油收報每桶77.62美元，升1.74美元或2.29%；布蘭特12月期油收報每桶81.26美元，升1.98美元或2.5%。

●外媒報道，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)出席一個虛擬小組討論時強調美國高通脹風險，稱企業和消費者心態發生變化。

●紐約12月期金收報每安士1,767.6美元，升9.2美元或0.5%，連升3日。

●英國富時100指數收報7,011點，跌16點或0.23%；法國CAC指數收報6,477點，跌40點或0.61%；德國DAX指數收報15,036點，跌119點或0.79%。

●美國8月工廠訂單按月升1.2%，升幅高於市場預期的1%。此外，美國8月耐用品訂單終值按月升1.8%，與之前估計一致，扣除運輸設備後的訂單升0.3%，略高於之前估計的0.2%。