潘志明：中環街市開幕帶動人流　中區舖租務前景佳

政府消費券計劃推行，成為零售市道轉活的一大推動力，消費氣氛亦見好轉，加上臨近年底傳統消費旺季，不少商戶已陸續部署業務。近期更加快落實進駐核心區優質地段準備迎接新一波消費力，當中中環街市開幕帶動更多人流，更令中環核心旺舖被看高一線。

在新冠肺炎疫情打擊下，核心區一線街道舖位例如中環皇后大道中一帶，過往因租金高昂，受影響最為嚴重，去年品牌退租個案接二連三。不過隨着該段舖位租金回落，配合零售市道慢慢復甦，近月租賃需求明顯改善。位於中環皇后大道中29號華人行地下1號舖，面積約1,093方呎(未核實)，消息指，舖位新近獲鐘錶店以每月約50萬元承租，呎租約457元。資料顯示，物業前租客同為鐘錶店─Swatch，舊租金約110萬元，今次新租比其急跌約54%。

相隔約一個月，華人行地舖再錄得租賃成交，為該廈3至5號舖，面積約1,654方呎(未核實)，市傳成交租金約50萬元，平均呎租約302元。據知，新租客為電子產品品牌三星。資料指出，該舖上一個租客為Swatch Group旗下鐘錶品牌寶珀，舊租金約180萬元，至去年中不敵市況結業，期間曾獲口罩店以月租約25萬元短租，按長租租金計算，新月租較舊減少約72%。

同時，位處皇后大道中80號H Queen’s地舖連閣樓亦獲租客青睞，舖位面積約3,382方呎(未核實)，市傳成交月租約60萬元，新租客為加拿大運動服飾品牌lululemon，舖位現正裝修中，預計會於短期內開幕。疫情下市民更注重健康及運動，加上早前的奧運熱潮，港隊奪得歷史性好成績，進一步刺激港人運動意欲，繼而帶動對相關產品的需求，吸引運動品牌趁勢擴充業務。而物業前租客就同為運動服裝店的MLB Korea，於H Queen’s 2018年落成時作為首批租客進駐，當時月租約80萬元，今次租金下跌約25%。

中環皇后大道中屬核心區超一線零售街道，段內舖位租務情況極具指標性。疫情初起時地段內退租及棄租個案頻生，吉舖隨處可見。而近期中環街市重開誘發更多人流參觀及消費，令皇后大道中接連錄得舖位租務成交，意味商戶對重返矜貴地段信心增加，相信會成為核心區舖市復甦的起始，帶動舖位租賃市況氣氛持續轉活。

中原(工商舖)董事總經理潘志明