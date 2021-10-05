名家筆陣：投資虛幣注意監管風險

近年愈來愈多的商業機構宣布，加入比特幣等虛擬貨幣作為投資或使用，並進一步推高比特幣的價格。目前，美國已有銀行開始為比特幣等虛擬貨幣提供相關的託管和交易平台業務。

在眾多商業機構中，最高調宣布接受比特幣的是特斯拉(Tesla)，今年3月該企宣布購買了價值15億美元的比特幣，並一度表示擬開始接受以比特幣購車。特斯拉在提交美國證券交易委員會(SEC)的資料顯示，其購買比特幣的目的是「希望有更多彈性實現多元及現金回報率」。

根據財經網站統計，目前已有約數百家公司接受比特幣支付。由於商業機構使用和資產管理機構投資比特幣，華爾街銀行也開始提供相關的交易中介和託管服務。

儘管使用增多，惟近期比特幣價格大上大落，使接受其作為商業支付手段的機構，遇到成本管理和風險控制的困難。就連一度高調宣布接受比特幣支付的特斯拉也表示，其用戶在購車後如果需要退款，特斯拉將有權選擇以美元或比特幣退款，後來更以不環保為由叫停有關做法。

整體來看，全球多數地區的監管機構對比特幣等虛擬貨幣都偏向謹慎，並注重風險。越南完全禁止虛擬貨幣交易，澳門、印尼和泰國，都被列入隱性禁止虛擬貨幣交易的地區，內地最近甚至頒布，所有虛擬貨幣相關交易都屬於非法金融活動。

在2018年，香港證監會針對參與虛擬貨幣交易所和首次代幣發行(ICO)提出警示，表示「證監會先後致函7家位於香港或與香港有聯繫的虛擬貨幣交易所，警告它們不應在未領有牌照的情況下買賣屬於『證券』的虛擬貨幣。證監會亦先後致函7個ICO發行人。它們大多已確認有遵從本會的監管制度，或已即時停止向香港投資者發售代幣」。

證監會於去年底表示，將監管香港金融體系內營運的所有虛擬貨幣交易平台，以防止任何類型的虛擬資產平台用作洗黑錢。所有於香港營運、或以香港投資者為目標客戶的虛擬平台，都必須申請牌照，並受當局監管。

如比特幣作為一種金融產品，即使金融機構提供的服務僅限於便利交易和託管，價格的大漲大跌，仍將增加金融機構面臨的交易對手風險和聲譽風險。目前，全球出現數以百計的虛擬貨幣，比特幣這一類虛擬貨幣更在於炒賣價值，當中涉及甚多難以控制的風險如防洗錢。

雖然比特幣近期價格急速上漲，不僅增加了其對於商業機構的吸引力，比特幣交易量也伴隨着價格上升，給提供中介服務的金融機構創造機遇。但如之前所述，現階段引入上述業務，仍面臨較大的防洗錢和交易對手風險等。

在香港監管當局對虛擬貨幣的使用持審慎態度下，目前引入比特幣和虛擬貨幣相關的業務，無論是自營或代客業務，仍需十分審慎。

香港電腦學會金融科技專家小組召集人 林肇業