林嘉麒：美債息差擴大　恐釀冧市

踏入2021年最後一季，港股於首個交易日最多跌667點，低見23,908點，一度下試9月21日低位支持。環球股市最後一季焦點甚多，其中重要關鍵是美國國債孳息率。

美國國債孳息率已被投資者視為今年剩餘時間股市走勢最關鍵因素。上月美股錄得新冠肺炎疫情以來最大單月跌幅。標指9月錄得自2020年3月以來最大月度跌幅，同時今年首次回落至較歷史高點低5%的水平。

當然，跌市主因是美國聯儲局貨幣政策改變。聯儲局主席鮑威爾早已表示，現時大環境已有合乎減少買債條件，市場已預期當局最早在11月開始縮減買債，並可能在明年開始加息。值得留意的是，在上次9月23日聯儲局議息後， 美國10年期國債孳息率迅即急升，由1.3厘水平於短短一星期最高見過1.567厘，近日雖從高位回落，仍徘徊在1.455厘較高水平。

本周焦點是近日議論紛紛的美國債務上限問題，以及公布9月份非農就業職位增長數據。美國短期債務問題不是新鮮事，就算是特朗普年代，民主共和兩黨在政治角力下，每每到最後關頭才會通過提高或撥款方案。

對此，美國財長耶倫於9月28日警告，美國國會若不及時解決債務上限問題，而財政部將於10月18日用盡舉債空間，聯邦政府屆時將面臨歷史上首次債務違約。

另一方面，周五公布的非農數據，是聯儲局議息前的一個關鍵數據，但同時市場正面對着增速過快的通脹風險。高盛在連續3次下調對美國國內生產總值(GDP)增長預測後，又上調了對美國核心個人消費開支物價指數(PCE)的預期。核心PCE指數是衡量美國通脹的重要指標，備受聯儲局重視。高盛預計，一場令美國市場崩潰的經濟「滯脹」可能即將到來，因此美股大市正醞釀大幅波動。

投資者要記得，用來衡量股票未來走勢的指標之一是兩年期和10年期美國國債孳息率之間的息差，是經濟放緩或過熱的晴雨表。

基於歷史資料，零到150點子之間的息差是股票的「甜蜜期」。可惜的是，甜蜜期似快完結，該息差最近有所擴大，在上周五保持在120點子左右。當息差超過150點子時，就是股票趨於掙扎的時候，而曲線過於陡峭意味着通脹正在失控，聯儲局可能不得不迅速收水。這樣的話，距離美股大跌亦不遠矣，投資者應保持高度警戒之心。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)