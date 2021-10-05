港股曾跌逾300點 阿里巴巴再穿底 內房股有沽壓

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數再失守兩萬四關，挫至23,681點的創逾一年新低後有承接，跌幅收窄至百餘點，重上23,900點水平。國企指數及科技指數齊跌約60點，主板成交230億港元，港股通暫停。

大型科網股領跌，阿里巴巴再穿底，最新報133元，跌2.8%。騰訊跌1.8%；美團、小米集團及京東集團跌幅收窄至不足1%。

花樣年未能如期償債，拖累內房股再被拋售。融創中國挫11%；世茂集團跌4.3%；富力地產跌4.1%；碧桂園、萬科、雅居樂及合景泰富跌逾3%。

其他重磅股個別發展，中國平安急挫4%，失守50元。香港交易所跌1%；友邦保險、滙豐控股、中國移動、建設銀行及工商銀行逆市靠穩，升幅0.1%至0.7%。

油價再破頂，三桶油股價飆1.8%至3.2%。油服股有追捧，海隆控股飆25%；華油能源升8.7%；安東油服及巨濤海洋石油服務升約4%；宏華及中海油田服務升逾3%及2%。

中國軟件國際折讓近一成配股，股價應聲挫11.4%，低見12.04元，暫維持逾105跌幅。

【09:21】港股開市挫逾200點 科指跌2% 阿里巴巴續尋底

港股開市跟隨外圍下跌，恒生指數挫264點或1.1%，報23,771點；國企指數低開115點或1.36%，報8,405點；科技指數跌120點或2.02%，5,852點。

美股納指隔晚跌逾2%，在港上市的大型科網股全線捱沽。阿里巴巴再穿底，開市跌3.65%，報132港元。騰訊及美團齊跌2.3%；京東集團跌2%；小米集團跌1.9%。