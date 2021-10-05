【瑞通推介】恒指曾創1年低　投資者傾向開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注美國債務違約潛在風險，道指周一(4日)收報34,002點，跌323點或0.9%；納指跌逾2%。市場憂慮中美貿易戰重燃，加上中國電荒和恒大事件未解，恒指周一曾下瀉超過600點，低見23,908點，收市報24,036點，跌539點或2.2%，失10天線。周二(5日)早段再挫逾300點，跌破23,700點，創逾1年低，之後跌幅收窄，並暫錄3連跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,700萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點。

美國藥廠默沙東宣布其參與研究的新冠疫苗口服藥有效減低重症入院及死亡風險，市場憂慮新藥對新冠疫苖帶來衝擊，疫苗股周一沽壓顯著，連帶其他醫藥股也受拖累。藥明生物周一曾跌穿114元，收市維持8.6%的跌幅，報115.6元，是表現最差藍籌，終止4連升走勢並連失多條移動平均線。股份周二早段曾挫逾3%，低見112元，其後由跌轉升，曾重上118元之上。周一分別有逾740萬元和逾100萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團連續3個交易日向下整固，周一收跌近4%，報236.8元，一舉跌穿10天和20天線。美團在早前的中秋假期間錄不俗的外賣和旅遊訂單增長，市場正留意這勢頭可否在國慶假期延續。美團周二早段再跌近3%，一度跌破230元。超過2,000萬元在周一淨流入其好倉，淡倉則有逾2,000萬元淨流出。

小米集團周一最多挫逾4%，低見20.45元的近1年低位，低收3.7%於20.55元。雖然小米近日不時進行股份回購，但自上月以來立陶宛發出警示和德國證實正針對小米手機進行國安審查後，小米股價便反覆向下，最近14日RSI已跌至30以下的超賣水平。小米周二早段跌勢未止，創出19.86元的1年低位，跌幅逾3%，其後跌勢回順，曾靠穩。周一有逾550萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾30萬元淨流出。

香港交易所已於今月1日起推出移動裝置市場數據訂閱服務，並將於10月中旬推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約。港交所周一跟隨大市整固，收報475.2元，跌不足1%，跌幅小於大市。周二早段跌逾1%，失470元，連續兩日表現比大市硬淨。周一有約30萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾130萬元淨流出。

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