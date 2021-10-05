【高盛推介】騰訊低開高走 資金留意好倉
2021年10月05日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周三(9月29日)起連日下跌，當中周一(4日)失守460港元水平收市，跌約1%，周二(5日)早段繼續下跌。開市隨即失守450元水平，並曾低見445.4元的過去兩周低位，及後見股價有支持及跌幅收窄。最新報448元，跌約2%，目前為連續第4日下跌。
有調查機構指騰訊旗下手遊《王者榮耀》，自2015年發售以來累計收入突破100億美元。有報道指內地多個視頻網站相繼宣布取消超前點播，當中騰訊視頻於周一向VIP會員發聲明。
觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極部署好倉，當中認購證錄得約2,160萬元資金流入，為周一最多資金流入的認股證相關資產。牛證於周一錄得約750萬元資金流入，並較集中在430元收回區域的產品。
淡倉方面，可見熊證於周一獲資金轉向流入，有約60萬元，並較集中在500元收回區域的產品。
騰訊購證24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低面值。
騰訊購證23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿7.8倍，中期、低街貨。
騰訊牛證59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛證59041，收回價395元，行使價392.2元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近53元收回距離遠牛。
騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
騰訊熊證69136，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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