【產經直播】港股第4季難轉運？
2021年10月05日 12:11
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美國10年期債息抽上1.5厘，隔晚美股急回。不過，港股周二(5日)先跌後回穩，股民想順勢而行，邊啲板塊值得博反彈？第4季股民有咩黃金賽道不容錯過？
全球車用晶片短缺問題未解，加上有傳內地限制電動車產能，令到相關股份近日受壓，不過，多家車企9月電動車銷售持續暢旺，比亞迪(01211)銷量按年飆升逾2倍，小鵬、蔚來的交付量更首次破一萬輛，行業前景係咪仍然可以睇好？
油組油組及其盟友(OPEC+)維持增產步伐不變，帶動國際油價做好，布油更升穿每桶80美元水平，油價短期能否再向上？
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