中銀保監：打擊銀行保險資金被挪用投機炒作等行為

內媒報道，中國銀保監會發出《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項》的通知。

通知提及，嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序。嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利；嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張。

通知又指出，堅持依據客戶還款能力合理授信，不得誘導金融消費者盲目借貸、過度超前消費。規範信用卡經營行為，嚴控單一客戶發卡數量和授信額度，規範分期管理，不得通過誘導「過度分期」等方式侵害金融消費者權益，防止以卡養卡、以貸還貸，助長過度負債。規範銀行機構與消費金融公司等非銀行金融機構業務合作，審慎開展與助貸機構的業務合作，不得提供顯著高於市場利率的消費信貸產品。

另外，中銀保監會表示支持鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展領域，推進綠色高質量發展。對短期償付壓力較大但符合支持條件的企業或項目，在風險可控、自主協商的基礎上，可予以貸款展期、續貸。根據需要適當提高不良貸款監管容忍度。