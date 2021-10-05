景順列4點看好美股前景　籲投資者趁低入市

10月份為傳統股災月，不過，景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper強調繼續投資於股市的重要性，對於持有現金的投資者來說，如果出現拋售，就應該尋找買入機會，並相信股市在今年結束時的水平會較現在高。

Hooper認為美股前景看俏，並列出4個理由。首先是新冠肺炎疫情好轉，自8月下旬以來，新冠病例下降30%以上，而美國的每日新增病例自9月1日以來下降了35%。其次是有吸引力的估值，儘管不算是便宜，但由於近日的拋售，美股估值較幾周前更具吸引力，很多壞消息看似被消化。

此外，2021年前9個月的全球併購活動總額超過4.3萬億美元破紀錄，美國的首次公開招股集資活動也顯著增加，顯示出對業務前景的信心，以及對風險的厭惡情度低。

最後，是美國聯儲局的態度仍然相當寬鬆，未有在9月宣布開始縮減買債規模。即使未來開始縮減，而這可能會在今年秋季後期發生，貨幣政策環境也應該保持非常寬鬆，因為聯儲局的資產負債表上仍有大量資產。許多主要發達市場的中央銀行的資產負債表已經膨脹，而這種情況不會很快有所改變。她相信，這應該提供一個支持風險資產的環境，更重要的是，聯儲局主席鮑威爾將加息與縮減買債規模兩者脫鈎，為加息設定了更高的準則。