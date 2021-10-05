城規會再收到2宗工廈活化申請 分別位於葵涌及觀塘

城市規劃委員會再收到兩宗工廈活化申請個案，兩幢工廈位於葵涌及觀塘，均曾獲批重建作酒店用途，兩廈的新業主分別提出新規劃申請，計劃重建為數據中心及商業大廈。

其中位於葵涌打磚玶街57至61號的中央工業大廈，地盤面積約224,338方呎，擬議地積比率11.4倍，計劃重建為1幢20高數據中心，總樓面約277,452方呎。

資料顯示，該廈在過去兩年多已第3度申請重建，由3名不同業主提出，其中前業主為資深投資者鄧成波家族，去年申請重建酒店提供1,196間客房並獲批准。而再對上一名業主的商廈重建方案，亦於2019年獲許可。是次新業主則計劃作數據中心用途。

另一宗同類申請個案為觀塘大業街1號及偉業街111號均輝中心及禧年大廈，佔地約9,978方呎，申請人要求寬建築物高限及興建密度，以14.4倍地積比率，重建為1幢30層高商業大樓，包括3層地庫及1層平台花園，總樓面約143,691方呎。

據相關資料，其中禧年大廈曾於去年獲批重建酒店，提供160間客房，該廈其後被均輝中心業主收購，現合併重建為全新商業大廈。