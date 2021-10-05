越南擬調降美國冷凍豬肉等農產品關稅

外媒報道，越南計劃降低對美國冷凍豬肉、玉米和小麥的關稅，進一步緩解雙方的貿易緊張局勢。

報道引述越南農業部發言人Nguyen Do Anh Tuan周一(4日)指，將於本季宣布的削減關稅措施，目的在於增加從美國的進口食品，並縮小越南對美國的貿易逆差。Tuan表示，計劃將冷凍豬肉的關稅從15%降至10%，玉米的關稅從5%降至2%，小麥的關稅從目前的3%改為取消。

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)今年8月至越南訪問，敦促越南降低農業關稅，還鼓勵將兩國關係升級為戰略夥伴關係。河內經濟學家、前政府顧問Le Dang Doanh表示，美越雙方都表現出相互理解以避免衝突，雙方都試圖妥協。

在中美貿易戰的背景下，越南輸美商品不斷增長，並成為中國及墨西哥之後，第3大對美國貿易逆差國，使其成為前總統特朗普政府的目標，特朗普政府批評越南的貨幣政策並威脅對其木材出口採取行動。拜登總統的白宮今年在這兩個問題均有進展，包括上周五宣布，美越就涉嫌非法採伐和交易的木材達成協議。

豬肉佔越南肉類消費總量的70%以上，雖然該國擁有東南亞最大的生豬群之一，但由於非洲豬瘟的肆虐，過去兩年對進口豬肉的需求有所增加。