【高盛推介】阿里再創上市新低　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周三(9月29日)起連跌，當中周一(4日)失守140港元水平收市，跌約3.7%，周二(5日)繼續下跌。早上低開見132元，繼周一再創上市新低後跌幅收窄，最高見135.7元。最新報134.8元，跌約1.6%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌逾10%。

有券商指阿里對ESG的承諾或具有更大的長期影響。該行下調對阿里目標價至229元，給予「買入」評級。有評級機構料阿里將繼續擴展其於快速增長的中國電商市場的佔有率，並維持公司基於市場的核心商業業務的利潤率穩健，給予長期發行人信貸評級，公司的高級無抵押債券長期發行評級皆為「A+」，並指前景展望穩定。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署好倉，當中認購證於過去3個交易日共錄得約2,920萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。牛證於周一亦繼續獲資金流入，有約500萬元，並集中在120元收回區域的產品。

淡倉方面，亦見熊證於周一繼續獲資金流入，有約70萬元，並集中在170元收回區域的遠熊。

阿里購證27597，行使價150元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、行使價135至150元間產品中，槓桿最高。

阿里購證27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.3倍，中期、活躍條款。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿6.6倍，價外、低面值。

阿里牛證68270，收回價125元，行使價123元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛證58702，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率3.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。

阿里熊證53607，收回價160元，行使價162元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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