世邦魏理仕：甲級商廈連續8季出現「負吸納」

世邦魏理仕《2021年第三季香港市場回顧》指出，預期入境檢疫要求即將放寬，加上持續的經濟復甦，將繼續於未來6至12個月支持房地產的租賃需求及穩定租金，從而進一步推高物業價格。

該行指出，第三季的甲級寫字樓租賃量達130萬方呎，與上一季度基本持平。由於新增和擴張需求有限，第三季的吸納量進一步收縮至負119,320方呎，連續第8個季度出現負吸納量，打破了香港房地產歷史上最長的下行周期紀錄。而甲廈整體空置率再升0.2個百分點至11%，將整體空置空間推高至900萬方呎的最新紀錄。當中以港島東的空置率躍升得最快，達到8.5%，創16年新高，大中環區的空置率保持不變為7.3%。

租賃勢頭持續改善令本季度的租金下降繼續放緩，由2021年初至今已下降5.3%，而第三季整體租金則下降0.9%。該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，隨着租金出現觸底反彈的迹象，租賃量繼續穩步上升，但由於空置率高企且新供應充足，第三季度的整體佔用率繼續下降，但租金下降幅度收窄，如果隔離措施進一步放寬，意味入境旅客的回歸，內地企業的辦公室租賃需求將會隨之增加。

商舖方面，第三季核心區街舖空置率繼續上升，以旺角區壓力最大，空置率上升2.9個百分點至18.9%，尖沙咀則下跌2.9個百分點至20.3%，但仍為空置率最高的核心地區。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務─商舖資深董事溫運強表示，零售業正在緩慢復甦，租賃需求大部分來自餐飲行業，其次是個人護理和化妝品，以及休閒服裝品牌，佔第三季租賃交投約32%。儘管租賃勢頭有所改善，但由於業主和零售商對預期市道發展的展望有落差，需要時間收窄，核心區的空置率將會維持在高位一段時間。